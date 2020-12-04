Терміни поки точно не визначені, але законотворці сподіваються ввести заборону з середини 2030-х років.

Уряд Японії планує ввести заборону на неелектричні транспортні засоби з середини 2030-х років, повідомляє Reuters, з посиланням на японський телеканал NHK.

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Цей мораторій є частиною плану прем'єр-міністра Японії Есіхіде Суги по зниженню викидів вуглекислого газу в атмосферу до нуля до 2050 року. Розробкою законопроекту займеться японське Міністерство економіки, промисловості і торгівлі. Проект готуються втілити у закон до кінця нинішнього року.

Коментуючи аналогічну заборону у Великобританії, операційний директор Nissan Ашвані Гупта заявив, що компанія готова прискорити перехід на електричні силові установки, оскільки усвідомлює зміни в глобальних трендах.

Частка електрокарів в Японії до 2030 року повинна збільшитись до 55%, вважають аналітики Boston Consulting Group. Попит на батарейні машини буде рости, завдяки швидкому здешевшанню вартості акумуляторів.