Японська Toyota Motor нарешті вдовольнила свої запити на мікросхеми, завдяки чому продала у першій половині 2023 року на 5,1% більше автомобілів, ніж за перші шість місяців торік.

Зростання збуту менеджери компанії пояснюють покращенням пропозиції та попиту на напівпровідники. Як результат, з січня по червень включно Toyota продала у всьому світі майже 4,9 млн автомобілів, включаючи Lexus. Минулого року компанія повідомила про 4,7 мільйона продажів.

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Рушійною силою зростання була Японія, де кількість проданих автомобілів збільшилася на 33,2 відсотка і перевищила 878 000 одиниць. Однак на ринку США зафіксоване зниження на 0,7%, а на китайському - 2,8%.

Гарну результативність дав червень. У перший місяць літа продажі марок Toyota зросли на 10 відсотків, досягнувши до 900 000 одиниць. Водночас у Китаї, де через цінові війни та стрімке зростання місцевих конкурентів кидає виклик іноземним виробникам, які довгий час домінували на ринку, продажі Toyota впали майже на 13 відсотків і склали всього 174 548 автомобілів.

До речі, інші японські та корейські виробники також фіксують ослаблення показників у Піднебесній.

Японія ухвалила рішення з 9 серпня заборонити постачання до РФ нових та вживаних автомобілів з об'ємом двигуна понад 1,9 л, з гібридними двигунами. Заборона торкнеться Toyota Land Cruiser, Camry, Alphard та багатьох інших популярних у Росії моделей. Фото: Toyota Motor