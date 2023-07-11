Уряд Японії передав для потреб піротехнічних підрозділів ДСНС України 14 спеціалізованих автомобілів Toyota Hilux Double Cab.

Вся техніка, а також засоби бронезахисту та рації нашим саперам надійшли у рамках реалізації проекту ПРООН «Екстрене знешкодження вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів», що фінансується урядом Японії.

"Деокупована територія України щільно замінована. Ворог мінував все на своєму шляху. Тому для наших піротехніків попереду багато роботи. Звичайно, бронезахист, техніка та обладнання швидко виходить з ладу і завжди потребує оновлення", – зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

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Техніку, захисну амуніцію та засоби зв’язку буде передано до польових піротехнічних підрозділів, спеціалісти яких задіяні у розмінуванні української землі від ворожих мін та боєприпасів.

На днях ці пікапи заступлять на оперативне чергування, але для початку весь транспорт має пройти процедуру державної реєстрації. Фото: ДСНС

Автомобілі Toyota Hilux Double Cab надійшли надзвичайникам у яскравій відомчій біло-червоній кольористиці, нанесеними написами та іншою атрибутокою спецтранспорту.

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Пікапи мають дворядну кабіну на четверо дверей та дизельний двигун на 150 к.с.. Повний привід 4х4 стане у нагоді саме у виїздах на операції з розмінування, особливо під час негоди, коли польові дороги майже непрохідні.

Як повідомили в ДСНС України, це вже не перша допомога від японців: раніше у рамках згаданого проекту піротехнічним підрозділам було передано вісім аналогічних автомобілів та спеціального захисного обладнання для робіт з розмінування територій.