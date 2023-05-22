Спецмашини, передані урядом Канади, невдовзі прибудуть у Запорізьку та Донецьку області.

Канада передала Україні дві спецмашини для розмінування, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

За його словами, українські фахівці вже проходять навчання на цій техніці.

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“За участю в саміті країн «Групи семи» президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і подякував за надання практичної допомоги в розмінуванні України.

Наразі ми отримали вже дві машини розмінування від уряду Канади. Наші фахівці вже проходять навчання і незабаром машини вирушать у Запорізьку та Донецьку області”, – написав Крук у Телеграм.

На початку травня, посольство Канади в Україні повідомило, що Україна отримала від канадського уряду першу партію обладнання для розмінування.

Це дистанційно керовані (безпілотні) спецмашини для розмінування GCS-200 від швейцарської компанії Global Clearance Solutions (GCS). За допомогою навісного обладнання вони здійснюють механізоване розмінування територій.

За даними ДСНС, машини механізованого розмінування різних типів вже довели свою ефективність. Такі комплекси значно пришвидшують процеси розмінування й убезпечують життя українських піротехніків.

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Комплекс розмінування GCS-200 може проводити очищення території від вибухонебезпечних предметів, проводити легкі земляні роботи, транспортувати вантажі, розкопувати ґрунт та викорчовувати дерева.

Він складається з гусеничного тягача з дистанційним керуванням та навісного обладнання. На машині можна легко підключати та від’єднувати робочі інструменти лише за кілька хвилин. Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) поставить в Україну близько 20 машин розмінування.