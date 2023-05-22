Спецмашины, переданные правительством Канады, вскоре прибудут в Запорожскую и Донецкую области.

Канада передала Украине две спецмашины для разминирования, сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

По его словам, украинские специалисты уже проходят обучение на этой технике.

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“При участии в саммите стран “Группы семи” президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поблагодарил за оказание практической помощи в разминировании Украины.

Мы получили уже две машины разминирования от правительства Канады. Наши специалисты проходят обучение и в скором времени машины отправятся в Запорожскую и Донецкую области”, – написал Крук в Телеграмм.

В начале мая посольство Канады в Украине сообщило, что Украина получила от канадского правительства первую партию оборудования для разминирования.

Это дистанционно управляемые (беспилотные) спецмашины для разминирования GCS-200 от швейцарской компании Global Clearance Solutions (GCS). С помощью навесного оборудования они производят механизированное разминирование территорий.

По данным ГСЧС, машины механизированного разминирования разных типов уже доказали свою эффективность. Такие комплексы значительно ускоряют процессы разминирования и обеспечивают жизнь украинских пиротехников.

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Комплекс разминирования GCS-200 может производить очистку территории от взрывоопасных предметов, проводить легкие земляные работы, транспортировать грузы, раскапывать почву и выкорчевывать деревья.

Он состоит из гусеничного тягача с дистанционным управлением и навесного оборудования. На машине можно легко подключать и отсоединять рабочие инструменты всего за несколько минут. Швейцарская компания Global Clearance Solutions (GCS) поставит в Украину около 20 машин разминирования.