Людський фактор при розмінуванні полів на звільнених від ворога територіях відкидати не варто: як би сапери не старалися, але стовідсоткового очищення ділянок від вибухонебезпечних предметів досягти буде складно. Ось тому перші грунтообробні операції після розмінування бажано перекласти на роботизовану техніку…

У зоні ризику – вісім мільйонів гектарів землі

Вивести в поле звичайні колісні та гусеничні трактори в місцях колишніх боїв доведеться не скоро, оскільки майже 8 млн га орних земель заміновано. Їх повернення в безпечний обіг буде поетапним і тільки після того, як нашпиговану мінами та снарядами землю спеціалісти звільнять від смертоносного металу.

Відразу посилати аграрні машини в поле після зачистки можна, але не бажано, оскільки лишається загроза, що десь-таки той смертоносний предмет лишиться й бабахне під гусеницею, колесом чи плугом. Попри найретельнішу уважність і досконалість приладів пошуку якась десята чи сота доля відсотка загрози лишається. І тут постає питання: як у такій ситуації уникнути небезпеки і вберегти наших механізаторів?

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Звичайнісінькі трактори «Білорус», ЮМЗ, ХТЗ та більш сучасні John Deere, Claas, Case чи New Holland перед мінами та усілякими хитрими пастками безсилі – горять й розлітаються на шматки. Механізатори з такої оранки, боронування, дискування чи іншої ґрунтообробної операції не завжди повертаються цілими, навіть на зачищених площах можуть наражатися на небезпеку.

При всьому старанні цих людей стовідсоткову гарантію про повне розмінування тієї чи іншої ділянки ніхто дати не може. Фото: ДСНС

Єдиним порятунком тут може бути запуск на перші ґрунтообробні операції після розмінування роботизованої техніки, що у безпілотному режимі інтегрована з системою GPS чи керується дистанційно.

Такі безпілотники, як стверджують спеціалісти, не обов’язково мати у кожному господарстві. Оскільки поля будуть вводитися в обіг поетапно, то одного автономного трактора вистачить на два-три села. Де спеціалісти дали добро – там попервах і працює машина, а потім переміщається до сусідів.

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Уже підраховано, що від простою землі через заміновані орні поля Україна щорічно буде втрачати понад 800 млн доларів. Тільки за минулий рік країна за приблизними підрахунками втратила 8,7 млрд доларів.

Роботизовані та автономні трактори є. Але не у нас

На усіляких європейських спеціалізованих виставках така ґрунтообробна техніка демонструється постійно – колісна та гусенична. Звісно, з класичними широкозахватними посівними агрегатами, багатокорпусними плугами, боронами, культиваторами такі трактори не ходять, але з триметровим по ширині знаряддям вони працюватимуть і не наражатимуть механізаторів на небезпеку.

З-поміж не такої великої палітри виробників в першу чергу можна виділити компанію AgXeed з Нідерландів. У її продуктовій лінійці є кілька автономних машин для польових робіт, але найбільш придатним у наших умовах може бути гусеничний AgBot 5.115T2.

Автономний гусеничний трактор сільськогосподарського призначення AgBot 5.115T2 для роботи з передніми та задніми навісними чи причіпними знаряддями. Фото: AgXeed

Окрім того, що ця потужна машина зроблена для широкого комплексу сільськогосподарських робіт практично з усіма ґрунтообробними, посівними, кормозаготівельними та іншими агрегатами, вона має дуже потрібний фронтальний блок гідроциліндрів для підвіски робочого органу чи звичайнісінької противаги.

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Саме це і виділяє автономний трактор, оскільки навіска може бути буфером між машиною та якимось чином непоміченою міною, що спрацює під лезом ножа, диска чи опорним колесом фронтального знаряддя. Оскільки тут немає ні кабіни, ні механізатора, то для людини це безпечно.

Ось так у полі працюють роботизовані трактори AgBot 5.115T2. Фото: AgXeed

Вантажопідйомність передньої підвіски, яку автономний трактор буде котити перед собою, сягає 3 т. Її маси достатньо для активації не тільки протипіхотної, але й протитанкової міни. Головне в тому, що при цьому механізатор не наражається на небезпеку.

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Попереду стоїть класичний триточковий блок навішування категорії 2 (гаки категорії 3). Задня стандартна тракторна навіска спроможна працювати з важким 8-тонним агрегатом. Там також триточкова схема навішування з гаками категорії 3.

Загалом безпілотний AgBot вважається потужною і гарно оснащеною технікою. У його моторній ніші стоїть перевірений часом двигуном Deutz потужністю 156 к.с., на кузові прикріплені оптичні сенсори й датчики розпізнавання перешкод, стоїть GPS тощо.

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Згадана система перешкод має кілька датчиків. У верхній частині машини розміщено датчик LIDAR. Ультразвукові та радарні датчики вбудовані у захисний бампер. До речі, бампер тут дуже чутливий через вбудовані сенсори дотику, що відразу реагують на будь-яку перешкоду.

Ось так у полі працюють роботизовані трактори AgBot 5.115T2. Фото: AgXeed

Додаткові характеристики машина з кліренсом 42 см отримує від змінного регулювання ширини колії, починаючи від 1900 до 3000 мм і навіть до 3200 мм. Цей показник залежить від типу шасі та розміру гусениць, ширина яких може бути від 300 до 910 мм.

А тут у полі чинно і продуктивно працює рій колісних безпілотних машин AgBot W4 та AgBot W3 – нам би такі парки техніки. Фото: AgXeed

Польові “колісниці” нам також згодяться

Колісні моделі AgBot W4 та AgBot W3 також підійшли б українським полям, але вони через гумові колеса більш чутливі до агресивного середовища. Маються на увазі не лише міни, але й гострі уламки від них та снарядів. При власній вазі 3,2 т наїзд на такий гострий шмат уже стає загрозливим.

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Великі й малі колісні роботизовані машини для різноманітних сільгоспоперацій має ряд інших поважних виробників. З-поміж тієї палітри можна виділити John Deere, чия грунтообробна, кормозаготівельна, зернозбиральна техніка в Україні у великому попиті.

Автономні трактори у JD уже є і роботи в цьому напрямку ведуться дуже активно: взято курс на створення до 2030 року техніки з найвищим рівнем автономності за принципом "відчувай і дій". Його нинішні трактори вже ходять по полях, й постійно удосконалюються.

Камери з високою роздільною здатністю, розроблені компанією John Deere, є основними датчиками навколо машини. Фото: John Deere

"Ідея полягає в тому, що ми знаходимо способи за допомогою нових передових датчиків, камер, комп'ютерного зору, машинного навчання, щоб змусити машини робити більше. Ми використовуємо одні й ті самі методи у всіх продуктах. Ми накопичили досвід та уніфікували камери, процесори і, зокрема, наші продукти використовують комп'ютерний зір, пов'язаний із машинним навчанням», – розповідає віцепрезидент з автоматизації та автономії John Deere Хорхе Херо.

У полі такий трактор працює автономно. Фото: John Deere

У своєму заліку John Deere вже має добротно створений електричний трактор з акумуляторною батареєю ємністю 1000 кВт*г, який може працювати повністю автономно. У цій машині є одна родзинка: до автономного трактора може підвішуватися кабіна, тож тракторист спокійно поведе техніку з машинно-тракторного парку в поле по дорозі загального користування.

...а ось дорогами загального користування з поля чи на поле таку машину відведе тракторист. Фото: John Deere

Зв'язок між кабіною та трактором здійснюється за допомогою бездротового з'єднання. Вже у полі кабіну можна від'єднати як звичайну фронтальну навіску і використовувати її як офіс, звідки стежити за одним роботом або цілого рою таких машин.

Основні інтелектуальні пристрої автономних тракторів John Deere:

Шість камер, що забезпечують круговий огляд довкола машини, а також чудове освітлення для видимості у нічний час;

швидкісні комп'ютерні процесори для захоплення даних;

приймачі StarFire 7000 як на тракторі, так і на знарядді для визначення розташування GPS;

Наведення AutoTrac Full Field, розширена система розроблена спеціально для забезпечення автономності;

І мобільний додаток Operation Center, який використовується для керування та моніторингу машини.

Звісно, мати колісні чи гусеничні безпілотні аграрні машини для наших хліборобів було дуже знаково – передусім безпека людини на зачищених полях з подекуди ще схованим невідомими вмістом небезпечних предметів. Є велика надія, що уже невдовзі весь світ допомагатиме Україні фінансами на придбання такої техніки та поставками роботизованої техніки так само, як це нині робить у постачанні ЗСУ бронетранспортерами, танками, транспортними та інженерними машинами.

У це віриться, адже мова йде не тільки про збереження життя наших хліборобів, але й про продовольчу безпеку всього світу.

Ось з таких великих і маленьких клаптиків родючої землі Україна годує половину світу. На знімку поле на околиці древнього Звягеля. Фото: Валентин Ожго