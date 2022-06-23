Розчеплення аміаку на борту трактора призводить до виділення електроенергії.

Компанія Amogy Inc., піонер беземісійних енергоємних рішень на аміаку, оголосила про успішну демонстрацію трактора з нульовим рівнем викидів, що працює на аміаку. Про це повідомляє видання futurefarming.com.

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В компанії зазначили, що технологія перетворення аміаку на електроенергію компанії Amogy була успішно інтегрована у стандартний трактор John Deere потужністю 100 кВт.

Система складається зі стандартного бака для зберігання рідини та високоефективних модулів розщеплення аміаку, інтегрованих у гібридну систему паливних елементів, яка може забезпечувати постійну первинну потужність протягом кількох годин після дозаправки.

Трактор, який працює на аміаку, експлуатувався протягом окремих періодів часу, між якими проводилася дозаправка. Згідно з Amogy, заправка трактора рідким аміаком відбувається швидко і просто, аналогічно до заправки газом або дизельним паливом.

"Ми дуже раді вперше продемонструвати наше рішення щодо використання аміачної енергії з нульовим рівнем викидів у тракторі. Аміак є життєздатним паливом з нульовим рівнем викидів для всіх великовантажних автомобілів, але особливо для сільського господарства та фермерства, де цей легкодоступний хімікат використовується як добрива вже кілька десятиліть", - заявив Сонхун Ву - генеральний директор Amogy.

За словами Ву, аміак має високу щільність енергії, і в США і в усьому світі є безліч існуючих інфраструктур, таких як трубопроводи, термінали та системи зберігання для підтримки такого переходу.