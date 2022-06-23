Расщепление аммиака на борту трактора приводит к выделению электроэнергии.

Компания Amogy Inc., пионер безэмиссионных энергоемких решений на аммиаке, объявила об успешной демонстрации трактора с нулевым уровнем выбросов, работающего на аммиаке. Об этом сообщает издание futurefarming.com.

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В компании отметили, что технология превращения аммиака в электроэнергию компании Amogy была успешно интегрирована в стандартный трактор John Deere мощностью 100 кВт.

Система состоит из стандартного бака для хранения жидкости и высокоэффективных модулей расщепления аммиака, интегрированных в гибридную систему топливных элементов, которая может обеспечивать постоянную первичную мощность в течение нескольких часов после дозаправки.

Трактор, работающий на аммиаке, эксплуатировался в течение отдельных периодов времени, между которыми проводилась дозаправка. Согласно Amogy, заправка трактора жидким аммиаком происходит быстро и просто, аналогично заправки газом или дизельным топливом.

"Мы очень рады впервые продемонстрировать наше решение по использованию аммиачной энергии с нулевым уровнем выбросов в тракторе. Аммиак является жизнеспособным топливом с нулевым уровнем выбросов для всех большегрузных автомобилей, но особенно для сельского хозяйства и фермерства, где этот легкодоступный химикат используется как удобрение уже несколько десятилетий", – заявил Сонхун Ву – генеральный директор Amogy

По словам Ву, аммиак имеет высокую плотность энергии, и в США и во всем мире есть множество существующих инфраструктур, таких как трубопроводы, терминалы и системы хранения для поддержания такого перехода.