Государство, благодаря государственному регулированию цен на топливо, гарантирует автовладельцам дефицит бензина при любых сценариях. В такой ситуации законы рынка не работают и нехватка будет сохраняться и в дальнейшем.

В Украине сохраняется дефицит автомобильного топлива, у которого есть другие, кроме логистических, причины, говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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17 мая 2022 года чиновники заявили об отмене государственного регулирования цен на нефтепродукты. Этот шаг был призван спровоцировать увеличение поставок нефтепродуктов. Поставки выросли, но о наполнении рынка речь не идет. Об этом написал на своей странице в соцсети Владимир Омельченко.

"Договоренность между правительством и так называемыми "системными операторами рынка" заключалась в том, что последним оставляют беспрецедентно льготный режим работы (отсутствие акцизного сбора, снижен НДС до 7%, запрет на проверки качества горючего) в обмен на сохранение предельных цен – 52 грн/л на бензин и 58 грн/л на дизтопливо. Это абсолютно обоснованная цена, гарантирующая трейдерам высокие прибыли", — считает эксперт.

По мнению Омельченко, по сравнению с мартом импорт нефтепродуктов в июне значительно вырастет по прогнозу — до 600 тыс. т. Однако очень многие АЗС из общей численности около 7,5 тыс. остаются "сухими", особенно это касается бензина.

"В воскресенье 20 июня я сделал визуальное исследование в Киеве — с примерно 100 АЗС, на стелах только двух заправок увидел цену на бензин, что свидетельствовало о его наличии в открытом доступе. В то же время количество автомобилей в Киеве по сравнению с началом апреля увеличилось, по-видимому, как минимум, втрое.

"Это значит, что бензин продается, скажу мягко, вне прозрачных условий. Его можно купить на интернет-платформе OLX через систему талонов и чеков, а можно и без платежных документов вообще за кэш. Однако это будет стоить значительно дороже договоренной между правительством и трейдерами цены, но эта цена считается оптовой, а договоренности были о розничных ценах”, - пишет Владимир Омельченко.

По его словам, "все довольны" — правительство тем, что оно может отчитываться в Офисе Президента о стабильной ценовой ситуации на рынке, трейдеры — что они получают доходы на льготных условиях.

"Есть лишь один небольшой недостаток этой интересной конструкции – нововведение гибридного регулирования оплачивает рядовой потребитель и государственный бюджет, а остальное просто великолепно", – отметил Владимир Омельченко.