Дефицит горючего в Украине продолжается. В таких условиях водители вынуждены заправлять в бак то, что есть на заправке.

На фоне кризиса с топливом, продолжающимся уже второй месяц, на заправках все чаще можно встретить биотопливо, или как его еще называют – "спиртовой бензин". Что же с ним не так и безопасно ли его заливать в бак автомобиля?

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Смесь бензина и спирта

Биотопливо – это своего рода "смесь" традиционного топлива и биоэтанола, проще говоря, спирта, полученного из растительных компонентов, например, кукурузы. Поэтому такой вид топлива еще называют "спиртовым" бензином. Если в качестве сырья для получения спирта используют не растительные продукты, получаемый из него этанол не может использовать приставку "био".

Данный вид топлива стал альтернативным для автомобилей в некоторых странах мира, а основными его производителями и потребителями в мире считается Бразилия. Биотопливо позволяет экономить нефть для производства традиционного бензина, а также считается более экологичным, поскольку имеет меньше химических соединений, которые через выбросы из выхлопной трубы попадают в атмосферу.

Правда, в целом доля биотоплива в мировом потреблении топлива пока мизерна и составляет от 3 до 4%.

Биотопливо в Украине – помощь в кризис

Потенциально Украина имеет огромные возможности для производства биотоплива, поскольку, являясь одним из главных производителей зерновых в мире, имеет большое количество сырья, из которого можно производить биоэтанол.

Биотопливом в Украине, по данным Института потребительских экспертиз, в 2021 году торговали 4 сети АЗС – “БРСМ-Нефть”, “Авиас”, Моttо и региональная BVS. Интересно, что хотя "спиртовой" бензин до войны стоил на 4 – 5 гривен за 1 литр дешевле обычного (из-за разницы в акцизах), его не очень охотно покупали.

С началом боевых действий и образованием дефицита разница в цене значительно снизилась, например в сети АЗС “БРСМ-Нефть”, пожалуй, крупнейшего продавца биотоплива, традиционный бензин марки A95euroPlus стоит 51,99 грн, а марка A95 Био – 50,99 грн.

"На данный момент биотопливо – это, скорее, альтернатива отсутствующим традиционным бензинам. К счастью, наша сеть имеет возможность производства биотоплива – когда в заводской бензин А95 добавляется 32% обезвоженного этилового спирта, что даже улучшает его качество. Кроме того, поскольку биоэтанол изготовлен из украинского сырья, тем самым мы становимся даже менее энергозависимыми", – рассказал директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук.

Осторожное отношение к биотопливу в Украине выразил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. "Производство биотоплива очень специфично и предполагает жесткое соблюдение технологий и контроль качества, чего в украинских реалиях не стоит ожидать", – считает эксперт.

Спиртовой бензин – "за" и "против"

В целом вопрос использования биотоплива имеет массу своих сторонников и противников, а каждая данная категория имеет свои "за" и "против".

В перечень "за" биотопливо у его сторонников обычно входят:

экологичность – использование биоэтанола из растительных элементов смеси позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу;

возобновляемость – поскольку биоэтанол производится из выращенных на земле компонентов, его производство позволяет беречь нефть, формирование которой на земле происходит гораздо медленнее, а запасы ограничены;

экономия средств – в целом биотопливо стоит дешевле традиционного бензина, хотя в Украине с началом войны эта разница почти исчезла, кроме того, это позволяет экономить средства при закупке традиционных нефтепродуктов импортозависимым странам.

Список "против" небольшой:

выше расход топлива по сравнению с традиционными бензинами;

моющие свойства спирта выше, чем у обычного бензина. Поэтому все отложения из бака и других деталей топливной системы смываются, что приводит к быстрому засорению топливных фильтров и иногда к поломке топливного насоса.

Что касается вредности для двигателя, по словам поклонников биоэтанола, при соблюдении технологии эта опасность на самом деле сильно преувеличена.

"Спирт в любом случае остается агрессивным веществом, даже с использованием разнообразных присадок, к тому же данное топливо имеет свойство "распадаться" со временем, и тогда авто уже портится. То есть, если топливо долго не покупают на АЗС и оно утратило свои свойства, автовладелец, заправившийся им, может пострадать", – отмечает Сергей Куюн.