Дефіцит пального в Україні триває. В таких умовах водії заправляють не лише традиційний бензин.

На тлі кризи з паливом, що триває вже другий місяць, на заправках все частіше можна зустріти біопаливо, або як його ще називають — "спиртовий бензин". Що ж з ним не так і чи безпечно його заливати у бак автомобіля?

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Суміш бензину та спирту

Біопаливо – це свого роду "суміш" традиційного палива та біоетанолу, простіше кажучи спирту, отриманого з рослинних компонентів, наприклад, кукурудзи. Тому такий вид палива ще називають "спиртовим" бензином. Якщо сировиною для отримання спирту використовуються не рослинні продукти, отриманий з нього етанол не може обзаводитися приставкою "біо".

Даний вид палива став альтернативним для автомобілів у деяких країнах світу, а основними його виробниками та споживачами у світі вважається Бразилія. Біопаливо дозволяє заощаджувати нафту для виробництва традиційного бензину, а також вважається більш екологічним, оскільки має менше хімічних сполук, які через викиди із вихлопної труби потрапляють в атмосферу.

Щоправда загалом частка біопалива у світовому споживанні палива поки що мізерна і становить від 3 до 4%.

Біопаливо в Україні – допомога в кризу

Потенційно Україна має величезні можливості для виробництва біопалива, оскільки, будучи одним з головних виробників зернових у світі, має велику кількість сировини, з якої можна виробляти "біоетанол".

Біопаливом в Україні, за даними Інституту споживчих експертиз, у 2021 році торгували 4 мережі АЗС — БРСМ-Нафта, Авіас, Моttо та регіональна BVS. Цікаво, що хоч "спиртовий" бензин до війни коштував на 4-5 гривень за 1 літр дешевше за звичайний (через різницю в акцизах), його не дуже охоче купували.

З початком бойових дій та утворенням дефіциту різниця в ціні значно знизилася, наприклад, у мережі АЗС "БРСМ-Нафта", мабуть, найбільшого продавця біопалива, традиційний бензин марки A95euroPlus коштує – 51,99 грн, а марка A95 Біо – 50,99 грн.

"На цю мить біопаливо – це швидше альтернатива відсутнім традиційним бензинам. На щастя, наша мережа має можливість виробництва біопалива – коли в заводський бензин А95 додається 32% зневодненого етилового спирту, що навіть покращує його якість. Крім того, оскільки біоетанол виготовлений з української сировини, тим самим ми стаємо навіть менш енергозалежними", — розповів директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Обережне ставлення до біопалива в Україні висловив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. "Виробництво біопалива дуже специфічне і передбачає жорстке дотримання технологій та контроль якості, чого в українських реаліях не варто очікувати", — вважає експерт.

Спиртовий бензин – "за" та "проти"

Загалом питання використання біопалива має масу своїх прихильників та противників, а кожна дана категорія має свої "за" та "проти".

У перелік переваг біопального у його прихильників зазвичай входять:

екологічність – використання біоетанолу з рослинних елементів суміші дозволяє зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу;

відновлюваність - оскільки біоетанол виробляється з вирощених землі компонентів, його виробництво дозволяє берегти нафту, формування якої у землі відбуватися набагато повільніше, а запаси обмежені;

економія коштів – загалом біопаливо коштує дешевше за традиційний бензин, хоча в Україні з початком війни ця різниця майже зникла, крім того, це дозволяє економити кошти при закупівлі традиційних нафтопродуктів імпортозалежним країнам.

Водночас, список "проти" такий:

більша витрата пального в порівнянні з традиційними бензинами;

миючі властивості спирту вищі, ніж у звичайного бензину. Тож усі відкладення з баку та інших деталей паливної системи змиваються, шо призводить до швидкого засмічення паливних фільтрів та іноді – до поломки паливного насосу.

Що стосується шкідливості для двигуна, то за словами прихильників біоетанолу, за дотримання технології ця небезпека насправді сильно перебільшена.

"Спирт у будь-якому випадку залишається агресивною речовиною, навіть з використанням різноманітних присадок, до того ж дане паливо має властивість "розпадатися" з часом і тоді шкода авто вже наноситиметься. Тобто якщо паливо довго не купують на АЗС і втратило свої характеристики, автовласник, що заправився ним, може постраждати", — зазначає Сергій Куюн.