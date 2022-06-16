Поки що водії витримують цей тиск, але чи надовго?

Високі ціни ще не перевищили больовий поріг для водіїв у великих центрах попиту. Але це може змінитися, коли американські водії будуть платити більше 6 доларів за галон, а ціни на нафту перевищать 140 доларів за барель. Це може статися вже до кінця цього року, вважають аналітики.

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З моменту вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого ціни в ЄС на дизельне паливо та бензин неодноразово підвищувалися вище 2 доларів за літр, при цьому ціни на бензин або бензин міцно трималися на цьому рівні.

Європейські водії тримаються

Трафік у Римі та Лондоні минулого тижня легко перевищив рівень карантину до коронавірусу в ту саму пору року, в той час, як паризькі водії виїжджали на дороги в кількості, подібній до 2019 року, показали дані про затори від групи навігаційних даних TomTom.

Затори в Мадриді зросли останніми тижнями, але все ще нижче рівня заторів 2019 року, як і в Берліні, свідчать дані TomTom.

8 червня ціни на бензин у британських АЗС досягли рекордного рівня в 1,8073 фунта (2,19 долара) за літр, тоді як дизельне паливо досягло власного рекорду в 1,8657 фунта, за даними Motoring body RAC Foundation.

З поправкою на інфляцію це, ймовірно, буде найвищою ціною з тих пір, як записи, опубліковані Бібліотекою Палати громад, почали публікуватись понад 100 років тому.

6 доларів за галон?

У Сполучених Штатах середня вартість бензину становила понад 5 доларів за галон вперше в суботу, свідчать дані AAA.

Дані TomTom показали, що американські водії в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі стримують поїздки в порівнянні з 2019 роком. Але Патрік ДеХаан, аналітик GasBuddy.com, який відстежує роздрібні ціни на паливо в США, сказав, що він поки не бачить руйнування попиту.

Відповідаючи на запитання про те, який поріг ціни може спричинити падіння споживання, ДеХаан сказав: «Я думаю, що це буде $5,50, але, безперечно, $6 (галон)».

Незалежний аналітик Пол Сенкі підрахував, що точка, на якій попит на бензин у США падає, становить 6 доларів за галон на основі поведінки споживачів у 2008 році, коли ціни на сиру нафту востаннє досягли великого піку.

За даними TomTom, в Азії трафік в Токіо, Джакарті та Нью-Делі наразі перевищує рівень до пандемії.

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Китаї зараз знаходяться на рекордно високому рівні. Суворі заходи карантину у великих мегаполісах для стримування поширення коронавірусу останніми місяцями значно зменшили попит на нафту.

В Японії щедрі субсидії утримали поточні ціни нижче піку, якого вони досягли у 2008 році.

Відновлення попиту на бензин все ще відбувається повільно, оскільки пандемію не вдалося повністю стримати, а багато споживачів все ще обережні, заявив у вівторок чиновник міністерства промисловості Японії, додавши, що попит не був пригнічений завдяки субсидіям.

Ціни на бензин і дизельне паливо в Індії знизилися після того, як уряд продовжив субсидії наприкінці минулого місяця. Ціни все ще трохи нижче рекордного рівня, який спостерігався у травні.

За даними уряду Індії, споживання палива зросло на 23,8% у порівнянні з роком раніше і становило 18,27 мільйона тонн.

Больовий поріг

Аналітики кажуть, що ціни на сиру нафту ще мають пройти довгий шлях, перш ніж значне руйнування попиту почнеться, щоб збалансувати ринок.

«Уповільнення споживання та заміщення залишається на ранніх стадіях... Больові пороги почнуть утверджуватися, коли ми переходимо до літнього періоду», – сказав Ехсан Хуман, аналітик банку MUFG.

Хоча контрольні ціни на сиру нафту вище 120 доларів за барель, вони приблизно на 20 доларів нижче рівня, на якому Кхуман очікує зниження попиту, викликаного ціною.

Генеральний директор глобальної сировинної компанії Trafigura заявив, що в цьому місяці ціни на нафту можуть досягти 150 доларів за барель і вище.