Пока что водители выдерживает это давление, но долго ли еще?

Высокие цены еще не превысили болевой порог водителей в больших центрах спроса. Но это может измениться, когда американские водители будут платить более 6 долларов за галлон, а цены на нефть превысят 140 долларов за баррель. Это может произойти до конца этого года, считают аналитики.

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С момента вторжения России в Украину в конце февраля цены на дизельное топливо и бензин неоднократно повышались выше 2 долларов за литр, при этом цены на бензин крепко держались на этом уровне.

Европейские водители держатся

Трафик в Риме и Лондоне на прошлой неделе легко превысил уровень карантина до коронавируса в то же время года, в то время как парижские водители выезжали на дороги в количестве, подобном к 2019 году, показали данные о пробках от группы навигационных данных TomTom.

Пробки в Мадриде выросли в последние недели, но все еще ниже уровня пробок 2019 года, как и в Берлине, свидетельствуют данные TomTom.

8 июня цены на бензин в британских АЗС достигли рекордного уровня в 1,8073 фунта (2,19 доллара) за литр, в то время как дизельное топливо достигло собственного рекорда в 1,8657 фунта, по данным Motoring body RAC Foundation.

С поправкой на инфляцию это, вероятно, будет самой высокой ценой с тех пор как записи, опубликованные Библиотекой Палаты общин, начали публиковаться более 100 лет назад.

6 долларов за галлон?

В Соединенных Штатах средняя стоимость бензина составляла более 5 долларов за галлон впервые в субботу, свидетельствуют данные AAA.

Данные TomTom показали, что американские водители в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе сдерживают поездки по сравнению с 2019 годом. Но Патрик ДеХаан, аналитик GasBuddy.com, отслеживающий розничные цены на топливо в США, сказал, что пока не видит разрушения спроса.

Отвечая на вопрос о том, какой порог цены может привести к падению потребления, ДеХаан сказал: “Я думаю, что это будет $5,50, но, безусловно, $6 (галлон)”.

Независимый аналитик Пол Сэнки подсчитал, что точка, на которой спрос на бензин в США падает, составляет 6 долларов за галлон на основе поведения потребителей в 2008 году, когда цены на сырую нефть последний раз достигли большого пика.

По данным TomTom, в Азии трафик в Токио, Джакарте и Нью-Дели в настоящее время превышает уровень пандемии.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо сейчас находятся на рекордно высоком уровне. Строгие меры карантина в крупных мегаполисах для сдерживания распространения коронавируса в последние месяцы значительно снизили спрос на нефть.

В Японии обильные субсидии удержали текущие цены ниже пика, которого они достигли в 2008 году.

Возобновление спроса на бензин все еще происходит медленно, поскольку пандемию не удалось полностью сдержать, а многие потребители все еще осторожны, заявил во вторник чиновник министерства промышленности Японии, добавив, что спрос не был подавлен благодаря субсидиям.

Цены на бензин и дизельное топливо в Индии снизились после того, как правительство продлило субсидии в конце прошлого месяца. Цены все еще чуть ниже рекордного уровня, наблюдавшегося в мае.

По данным правительства Индии, потребление топлива выросло на 23,8% по сравнению с годом ранее и составило 18,27 миллиона тонн.

Болевой порог

Аналитики говорят, что цены на сырую нефть должны пройти долгий путь, прежде чем значительное разрушение спроса начнется, чтобы сбалансировать рынок.

“Замедление употребления и замещения остается на ранних стадиях... Болевые пороги начнут утверждаться, когда мы переходим к летнему периоду”, – сказал Эхсан Хуман, аналитик банка MUFG.

Хотя контрольные цены на сырую нефть выше 120 долларов за баррель, они примерно на 20 долларов ниже уровня, на котором Кхуман ожидает снижения спроса, вызванного ценой.

Генеральный директор глобальной сырьевой компании Trafigura заявил, что в текущем месяце цены на нефть могут достичь 150 долларов за баррель и выше.