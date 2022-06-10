Правительство решило штрафовать предпринимателей, которые продают горючее по ценам выше, чем желает кабмин.

Нацполиция совместно с Госпродпотребслужбой проводит мероприятия по предотвращению нарушений в сфере обращения и ценообразования горючего. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

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Полицейские проводят мониторинг и анализ топливного рынка и проводят разъяснительную работу с владельцами и операторами заправочных станций.

Кроме того, проверяется соответствие цен, задекларированных на стелах или прейскурантах АЗС, с указанными в фискальных чеках.

Такие мероприятия проводятся по всей Украине. В случае обнаружения нарушений информация будет направляться в контролирующие органы для оперативного реагирования. Если действия предпринимателей будут иметь признаки уголовного правонарушения, они будут нести уголовную ответственность.