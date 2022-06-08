Госпродпотребслужба уже оштрафовала на полтора миллиона гривен 33 столичные АЗС. Чтобы выплатить штрафы государству предприниматели вынуждены будут продавать топливо еще дороже.

За май – месяц Главным управлением Госпродпотребслужбы в г. Киеве было начато 107 проверок автозаправочных станций на соблюдение ценовой дисциплины. Об этом сообщает пресс-служба государственного органа.

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Отмечается, что по состоянию на 6 июня было завершено 56 проверок АЗС Киева, на 36 из них зафиксирован ряд нарушений.

В результате трех проверок было установлено нарушение пункта 4 части 1 статьи 20 Закона Украины “О ценах и ценообразовании”, а именно создание препятствий должностным лицам, на общую сумму 102 тыс. грн.

“Во время 33 проверок было установлено, что субъектами хозяйствования была получена необоснованная выручка на общую сумму объемом 707 015 грн, за что предусмотрены административно-хозяйственные санкции объемом 100% необоснованно полученной выручки (общая сумма необоснованно полученной выручки и штрафа составляет 1 414 029 грн)”, – отметили в Госпродпотребслужбе.

По итогам 20 проверок нарушений законодательства не установлено. Сейчас продолжается еще 27 проверок.

Напомним, что единственным источником для получения выручки для продавцов топлива является конечный потребитель. Усиление давления со стороны государственных органов лишь увеличивает издержки трейдеров. Для компенсации расходов на штрафы АЗС будут вынуждены поднимать цены.