Национальный банк ожидает стабилизации цен на топливо, но они останутся высокими. Об этом говорится в июньском монетарном и макроэкономическом обзоре Национального банка.

Как пояснил Нацбанк, отмена государственного регулирования цен на топливо позволила улучшить ситуацию с этим ресурсом, после чего цены стабилизируются, но на европейском уровне.

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Цены на топливо в Украине спровоцированы тем, что мировые цены на нефть остаются высокими – 121 $/баррель, полагают в центробанке.

В обзоре отмечается, что основные причины дефицита топлива, который возник в Украине, – разрушение топливной инфраструктуры и НПЗ, блокирование портов, более дорогая и длительная логистика.

На самом же деле одной из главных причин дефицита стало госрегулирование цен. Из-за него несколько месяцев подряд ввозить топливо в Украину было невыгодно, что и привело к дефициту.

Из-за этого 17 мая правительство отказалось от государственного регулирования цен на этот продукт, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов.