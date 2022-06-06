Цены на горючее выросли в Польше до исторического максимума. Поэтому водители вышли на акции протеста.

Цена на наиболее часто используемый 95-й бензин достигла в среднем 7,62 злотого за литр (1,66 евро). Для Польши самый высокий уровень цен с 2000 года.

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В городе Бельско-Бяла в воскресенье несколько водителей сделали вид, что их машины сломались, и заблокировали заправочную станцию ​​государственной топливной компании PKN Orlen.

Они не пускали другие автомобили на АЗС около часа. Водители разъехались, только когда по вызову владельца АЗС прибыли полицейские.

На прошлой неделе президент Анджей Дуда подписал важную поправку в закон о НДС, которая продолжила действие так называемого "антиинфляционного щита".

Это означает, что введенные в феврале для некоторых видов горючего более низкие ставки акцизного налога будут действовать до конца июля.

Однако эксперты прогнозируют, что цены на топливо будут расти и дальше из-за нефтяного эмбарго ЕС. Согласно прогнозам, цена на 95-й бензин скоро приблизится к 8 злотым за литр (около 1,7 евро).