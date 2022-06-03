На автозаправочных станциях в Польше на протяжении последней недели наблюдается стремительный рост стоимости топлива.

На 2 июня бензин марки А-98 пересек показатель в 8 злотых (55 грн) за литр. Такая стоимость топлива этого типа зафиксирована в Польше впервые.

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До начала войны в Украине средние цены топлива на польских заправках составили 5,97 злотых (41 грн) за литр 95-го бензина и 5,99 злотых за литр дизельного горючего.

Как сообщает сайт e-petrol.pl, по состоянию на 2 июня цена литра бензина А-95 в среднем составляет 7,55 злотых (52 грн), а дизельного топлива – 7,13 злотых (50 грн) за литр. Тем временем бензин самой дорогой марки, А-98, впервые в истории пересек отметку в 8 злотых (55 грн) – его средняя цена на АЗС сейчас 8,02 злотых за литр. За последнюю неделю стоимость 98 бензина выросла на 16 грош, а 95 бензина – на 22 гроши.

Аналитики отметили, что больше всего за заправку бензином 95 сейчас платят водители в Подкарпатском воеводстве – 7,62 злотых за литр. В Опольском воеводстве самые высокие цены на 98 бензин. В среднем его продают по 8,24 злотых за литр. Дизельное топливо с ценой 7,18 злотых за литр является самым дорогим в Нижней Силезии, Малопольском и Западно-Поморском воеводствах.

Прогноз стоимости топлива в Польше

По информации e-petrol.pl, в течение 6-12 июня ожидается подорожание стоимости разных видов топлива в Польше. Прогнозируемая средняя цена за литр бензина 98 – 8,25-8,57 злотых, за бензин марки 95 – 7,70-7,94 злотых, за дизель – 7,33-7,48 злотых, а за литр газа – 3,56-3,66 злотых.

Почему бензин дорожает?

Бензин в Польше дорожает быстрее, чем в других странах Евросоюза. Причиной этому является отказ от российской нефти, которая из-за санкций значительно дешевле нефти марки Brent. Разница в стоимости барреля (так называемый дифференциал) нефти марки Brent i Ural составляет 35 долларов.