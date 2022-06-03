Первым польским городом с водородным общественным транспортом может стать Вроцлав.

Водородный автобус NesoBus – проект Polsat Plus, крупнейшей польской компании и ведущей медийной и телекоммуникационной группы в регионе. Neso – аббревиатура польской фразы “Nie Emituje Spalin i Oczyszcza” (“Не выделяет выхлопные газы и очищает воздух”). Единственные выбросы – водяной пар.

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NesoBus разработан с нуля польскими дизайнерами и инженерами в сотрудничестве с партнерами из Европы и других стран. Экстерьер и интерьер разработала итальянская компания Torino Design, специализирующаяся на автомобильном дизайне. Топливные элементы предоставила канадская компания Ballard Power Systems, а водородные баки – шведская технологическая группа Hexagon AB.

Автобус длиной 12 метров может перевозить до 93 пассажиров, включая 37 сидячих. В ширину NesoBus достигает 2,55 метров, в высоту – 3,4 метра. Снаряженная масса – менее 13 тонн.

Доступ к салону обеспечивают три широкие двери. Автобус предназначен для перевозки лиц с инвалидностью и оборудован системами отопления и кондиционирования. Также в оснащении бортовая система громкой связи, 3 двойных порта USB, 3 места для индукционной подзарядки смартфонов или ноутбуков, 5 дисплеев внутри пассажирского салона, 6 внешних дисплеев по бокам автобуса и по одному спереди и сзади, камеры кругового обзора, WiFi и 5G.

Емкость баков для хранения водорода – 37,5 кг. Время заправки – 15 минут. Как отмечено в официальном пресс-релизе компании, при испытании СОРТ-2 средний расход составил 5,5 кг водорода на 100 км. Дальность пробега без дозаправки – около 450 км.

“NesoBus – идеальное решение для жителей городов – исключает выбросы вредных веществ – кроме CO2, к таким веществам в большинстве своем относятся оксид азота или мелкодисперсные частицы PM 2,5. Фактически это электромобиль, работающий на водороде. Он производит электроэнергию с использованием топливного элемента, используя водород в качестве топлива. Автобус имеет собственную миниэлектростанцию. Физически подаваемый из баков водород соединяется с кислородом воздуха, и таким образом генерируется электричество, питающее двигатель. Нет ни одного процесса горения. Водяной пар — единственное, что выбрасывается автобусом из выхлопной трубы в результате соединения водорода и кислорода в топливном элементе. Вода полностью дистиллирована”, – говорится в пресс-релизе компании.

В течение 65 дней NesoBus прошел интенсивные полевые и лабораторные испытания, которые включали 40 тестов различных типов, проведенных в Польше и за рубежом, и в апреле 2022 года получил одобрение типа в ЕС.

Серийное производство польского водородного автобуса начнется в 2023 году на новом строящемся заводе в городе Свидник. Годовые производственные мощности предприятия превысят 100 единиц.