Ціни на пальне зросли в Польщі до історичного максимуму. Через це водії вийшли на акції протесту.

Ціна на 95-ий бензин, який використовується найчастіше, сягнула в середньому 7,62 злотого за літр (1,66 євро). Для Польщі найвищий рівень цін із 2000 року.

Читайте також: Ціна на бензин в Польщі сягнула історичного максимуму

У місті Бєльсько-Бяла в неділю кілька водіїв вдали, що їхні машини зламалися, і заблокували заправну станцію державної паливної компанії PKN Orlen.

Вони не допускали інші автомобілі на АЗС близько години. Водії роз’їхалися, лише коли на виклик власника АЗС прибули поліцейські.

Минулого тижня президент Анджей Дуда підписав важливу поправку до закону про ПДВ, яка продовжила дію так званого “антиінфляційного щита”.

Це означає, що запроваджені в лютому для деяких видів пального нижчі ставки акцизного податку діятимуть до кінця липня.

Проте експерти прогнозують, що ціни на пальне зростатимуть і надалі через нафтове ембарго ЄС. Згідно з прогнозами, ціна на 95-ий бензин скоро наблизиться до 8 злотих за літр (близько 1,7 євро).