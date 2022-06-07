Національний банк очікує стабілізації цін на пальне, але вони залишаться високими. Про це йдеться у червневому монетарному та макроекономічному огляді Національного банку.

Як пояснив Нацбанк, скасування державного регулювання цін на пальне дозволило покращити ситуацію цим ресурсом, після чого ціни стабілізуються, але на європейському рівні.

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Ціни на пальне в Україні спровоковані тим, що світові ціни на нафту залишаються високими - 121 $/барель, думають у центробанку.

В огляді відзначається, що основні причини дефіциту пального, який виник в Україні, – руйнування паливної інфраструктури та НПЗ, блокування портів, дорожча та триваліша логістика.

Насправді ж однією з головних причин дефіциту стало держрегулювання цін. Через нього кілька місяців поспіль ввозити пальне в Україну було невигідно, що й призвело до дефіциту.

Через це 17 травня уряд відмовився від державного регулювання цін на цей продукт, щоб оператори ринку могли наситити український ринок нафтопродуктів.