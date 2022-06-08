Держпродспоживслужба вже оштрафувала на півтора мільйона гривень 33 столичні АЗС. Аби виплатити штрафи державі підприємці змушені будуть продавати пальне ще дорожче.

За травень-місяць Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві було розпочато 107 перевірок автозаправних станцій на дотримання цінової дисципліни. Про це повідомляє прес-служба державного органу.

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Зазначається, що станом на 6 червня було завершено 56 перевірок АЗС Києва, на 36 з них зафіксовано низку порушень.

У результаті трьох перевірок було встановлено порушення пункту 4 частини 1 статті 20 Закону України “Про ціни і ціноутворення”, а саме створення перешкод посадовим особам, на загальну суму 102 тис. грн.

“Під час 33 перевірок було встановлено, що суб’єктами господарювання було отримано необґрунтовану виручку на загальну суму обсягом 707 015 грн, за що передбачено адміністративно-господарські санкції обсягом 100% необґрунтовано одержаної виручки (загальна сума необґрунтовано одержаної виручки й штрафу складає 1 414 029 грн)”, — зазначили в Держпродспоживслужбі.

За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено. Нині триває ще 27 перевірок.

Нагадаємо, що єдиним джерелом для отримування виторгу для продавців пального є кінцевий споживач. Посилення тиску з боку державних органів лише збільшує витрати трейдерів. За для компенсації витрат на штрафи АЗС будуть змушені підіймати ціни.