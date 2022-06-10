Уряд вирішив штрафувати підприємців, які продають пальне за цінами вищими, ніж бажає кабмін.

Нацполіція спільно з Держпродспоживслужбою проводить заходи із запобігання порушень у сфері обігу та ціноутворення пального. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

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Поліцейські здійснюють моніторинг та аналіз паливного ринку та проводять роз’яснювальну роботу з власниками та операторами заправних станцій.

Крім того, перевіряється відповідність цін, які задекларовані на стелах чи прейскурантах АЗС, із зазначеними в фіскальних чеках.

Такі заходи проводяться на території всієї України. У разі виявлення порушень інформація буде направлятися до контролюючих органів для оперативного реагування. Якщо дії підприємців будуть мати ознаки кримінального правопорушення, вони нестимуть кримінальну відповідальність.