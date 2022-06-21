Завдяки державному регулюванню цін на пальне держава гарантує автовласникам дефіцит бензину за будь-яких сценаріїв. В такій ситуації закони ринку не працюють і нестача буде зберігатись й надалі.

В Україні зберігається дефіцит автомобільного палива, який має інші, крім логістичних, причини, каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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17 травня 2022 року чиновники заявили про скасування державного регулювання цін на нафтопродукти. Цей крок був покликаний спровокувати збільшення постачання нафтопродуктів. Постачання зросли, але про наповнення ринку не йдеться. Про це написав на своїй сторінці у соцмережі Володимир Омельченко.

"Домовленість між урядом і так званими "системними операторами ринку" полягала в тому, що останнім залишають безпрецедентно пільговий режим роботи (відсутність акцизного збору, знижений ПДВ до 7%, заборона на перевірки якості пального) в обмін на збереження граничних цін — 52 грн/л на бензин і 58 грн/л на дизпаливо. Це абсолютно обґрунтована ціна, яка гарантує трейдерам високі прибутки", — вважає експерт.

На думку Омельченка, порівняно з березнем, імпорт нафтопродуктів у червні значно зросте за прогнозом — до 600 тис. т. Проте дуже багато АЗС із загальної чисельності близько 7,5 тис. залишаються "сухими", особливо це стосується бензину.

"У неділю 20 червня я зробив візуальне дослідження у Києві — з приблизно 100 АЗС, на стелах лише двох заправок побачив ціну на бензин, що свідчило про його наявність у відкритому доступі. Водночас, кількість автомобілів у Києві порівняно з початком квітня збільшилося, мабуть, як мінімум, утричі.

"Це означає, що бензин продається, скажу м'яко, поза прозорими умовами. Його можна купити на інтернет-платформі OLX через систему талонів і чеків, а можна і без платіжних документів взагалі за кеш. Однак це коштуватиме значно дорожче за домовлену між урядом і трейдерами ціни. Але ця ціна вважається оптовою, а домовленості були про роздрібні ціни», - пише Володимир Омельченко.

За його словами, "всі задоволені" — уряд тим, що він може звітувати Офісу Президента про стабільну цінову ситуацію на ринку, трейдери — що вони отримують прибутки на пільгових умовах.

"Є лише один невеликий недолік цієї цікавої конструкції — нововведення гібридного регулювання оплачує рядовий споживач та державний бюджет, а решта просто чудова", — зазначив Володимир Омельченко.

Він підкреслив: навіть у післявоєнний період зазначене державне регулювання може приносити велику користь тим, хто його побудував, оскільки воно гарантує дефіцит за будь-яких сценаріїв, а отже, хороші заробітки для тих "хто в темі".