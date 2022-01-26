Верховна Рада прийняла за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення функцій технічного регулювання у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу".

Як повідомляє БізнесЦензор, за прийняття відповідного законопроекту №6070 у першому читанні проголосували 234 народних депутати.

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Законопроектом пропонується запровадження періодичного технічного контролю з придатності до експлуатації технічних засобів для агропромислового комплексу.

Зокрема, передбачена наступна періодичність та частота технічного контролю придатності до експлуатації технічних засобів:

для нових технічних засобів становить 3 роки з дати першої реєстрації (введення в обіг), потім кожні два роки після останнього технічного контролю;

для бувших у вжитку (у користуванні) технічних засобів становить 3 місяці з дати першої реєстрації (введення в обіг), потім кожні два роки після останнього технічного контролю.

Також пропонується надати Мінагрополітики повноваження щодо затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, у тому числі шляхом створення чи уповноваження на це обраного органу (підприємства, установи, організації).

Мінагрополітики також отримає повноваження призначати підприємства, установи чи організації на здійснення функцій з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарської техніки.

Однак, як зазначає Головне експертне управління Верховної Ради, вимоги до таких підприємств не визначені. Крім того, у проекті відсутні вимоги до органів з оцінки відповідності/органів сертифікації.

Нагадаємо, обов’язковий техогляд для сільгосптехніки був скасований у 2014 році з огляду на його неефективність в частині контролю за технічним станом техніки та нарікання аграріїв на корупційність цього процесу, який також проводили уповноважені Мінагрополітики компанії.