Человеческий фактор при разминировании полей на освобожденных от врага территориях отбрасывать не стоит: как бы саперы ни старались, но стопроцентную очистку участков от взрывоопасных предметов достичь будет сложно. Поэтому первые почвообрабатывающие операции после разминирования желательно переложить на роботизированную технику…

В зоне риска – восемь миллионов гектаров земли

Вывести в поле обычные колесные и гусеничные тракторы в местах бывших боев придется не скоро, поскольку почти 8 млн га пахотных земель заминировано. Их возвращение в безопасное обращение будет поэтапным и только после того, как нашпигованную минами и снарядами землю специалисты освободят от смертоносного металла.

Сразу посылать аграрные машины в поле после зачистки можно, но не желательно, поскольку остается угроза, что где-то смертоносный предмет останется и бабахнет под гусеницей, колесом или плугом. Несмотря на тщательную внимательность и совершенство приборов поиска какая-то десятая или сотая доля процента угрозы остается. И здесь возникает вопрос: как в такой ситуации избежать опасности и уберечь наших механизаторов?

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Обычные тракторы «Белорус», ЮМЗ, ХТЗ и более современные John Deere, Claas, Case или New Holland перед минами и хитрыми ловушками бессильны – горят и разлетаются в куски. Механизаторы с такой вспашки, боронования, дискования или другой почвообрабатывающей операции не всегда возвращаются целыми, даже на зачищенных площадях могут подвергаться опасности.

При всем старании этих людей стопроцентную гарантию о полном разминировании того или иного участка никто дать не может. Фото: ГСЧС

Единственным спасением может быть запуск на первые после разминирования почвообрабатывающие операции роботизированной техники, которая в беспилотном режиме интегрирована с системой GPS или управляется дистанционно.

Такие беспилотники, как утверждают специалисты, не обязательно иметь в каждом хозяйстве. Поскольку поля будут вводиться в обращение поэтапно, одного автономного трактора хватит на два-три села. Где специалисты дали добро – там и работает машина, а потом перемещается к соседям.

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Уже подсчитано, что от простоя земли из-за заминированных пахотных полей Украина ежегодно будет терять при самом мягком раскладе более 800 млн долларов. Только за прошлый год страна по приблизительным подсчетам потеряла 8,7 млрд долларов.

Роботизированные и автономные тракторы есть. Но не у нас

На всех европейских специализированных выставках такая почвообрабатывающая техника демонстрируется постоянно – колесная и гусеничная. Конечно, с классическими широкозахватными посевными агрегатами, многокорпусными плугами, боронами, культиваторами такие тракторы не ходят, но с трехметровым по ширине орудием они будут работать, не подвергая механизаторов опасности.

Из не столь большой палитры производителей в первую очередь можно выделить компанию AgXeed из Нидерландов. В ее продуктовой линейке есть несколько автономных машин для полевых работ, но наиболее подходящим в наших условиях может быть гусеничный AgBot 5.115T2.

Автономный гусеничный трактор сельскохозяйственного назначения AgBot 5.115T2 для работы с передними и задними навесными или прицепными орудиями. Фото: AgXeed

Эта мощная машина сделана для широкого комплекса сельскохозяйственных работ практически со всеми почвообрабатывающими, посевными, кормозаготовительными и другими агрегатами. Главное, она имеет очень нужный фронтальный блок гидроцилиндров для подвески рабочего органа или противовеса.

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Именно это и выделяет автономный трактор, поскольку передняя навеска может стать буфером между машиной и каким-то образом незамеченной миной, которая сработает под лезвием клыка, ножа, диска или опорным колесом фронтального орудия. Поскольку здесь нет ни кабины, ни механизатора, для человека это безопасно.

Вот так в поле работают роботизированные тракторы AgBot 5.115T2. Фото: AgXeed

Грузоподъемность передней подвески, которую автономный трактор будет катить перед собой, достигает 3 т. Ее массы достаточно для активации не только затившейся противопехотной, но и противотанковой мины. Главное в том, что при этом механизатор не подвергается опасности.

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Впереди стоит классический трехточечный блок навешивания категории 2 (крюки категории 3). Задняя стандартная тракторная навеска способна работать с тяжелым 8-тонным агрегатом. Там также трехточечная схема навешивания с крюками категории 3.

Беспилотный AgBot считается мощной и хорошо оснащенной техникой. В его моторной нише стоит проверенный временем двигателем Deutz мощностью 156 л.с., на кузове прикреплены оптические сенсоры и датчики распознавания помех, GPS и т.д.

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Упомянутая система помех имеет несколько датчиков. В верхней части машины расположен датчик LIDAR. Ультразвуковые и радарные датчики встроены в защитный бампер. Кстати, бампер здесь очень чувствителен из-за упрятанных в нем сенсоров прикосновения, сразу реагирующих на любое препятствие.

Вот так в поле работают роботизированные тракторы AgBot 5.115T2. Фото: AgXeed

Дополнительные характеристики машина с клиренсом 42 см получает от переменной регулировки ширины пути, начиная от 1900 до 3000 мм и даже до 3200 мм. Этот показатель зависит от типа шасси и размера гусениц, ширина которых может составлять от 300 до 910 мм.

А здесь в поле размеренно и продуктивно работает рой колесных беспилотных машин AgBot W4 и AgBot W3 – нам бы такие парки техники. Фото: AgXeed

Полевые "колесницы" нам также пригодятся

Колесные модели AgBot W4 и AgBot W3 также подошли бы украинским полям, но они из-за резиновых колес более чувствительны к агрессивной среде. Имеются в виду не только мины, но и острые обломки от них и снарядов. При собственном весе 3,2 т наезд на столь острый кусок уже становится проблемой.

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Большие и малые колесные роботизированные машины для различных сельхозопераций имеет ряд других производителей. В той палитре можно выделить John Deere, чья почвообрабатывающая, кормозаготовительная, зерноуборочная техника в Украине в большом спросе.

Автономные тракторы у JD уже есть и работы в этом направлении ведутся очень активно: взят курс на создание к 2030 году техники с высоким уровнем автономности по принципу "чувствуй и действуй". Его нынешние тракторы уже ходят по полям и постоянно совершенствуются.

Камеры с высоким разрешением, разработанные компанией John Deere, являются основными датчиками вокруг машины. Фото: John Deere

"Идея заключается в том, что мы находим способы с помощью новых передовых датчиков, камер, компьютерного зрения, машинного обучения, чтобы заставить машины делать больше. Мы используем одни и те же методы во всех продуктах. Мы накопили опыт и унифицировали камеры, процессоры и, в частности, наши продукты используют компьютерное зрение, связанное с машинным обучением», – рассказывает вице-президент по автоматизации и автономии John Deere Хорхе Херо.

В поле такой трактор работает автономно. Фото: John Deere

John Deere уже имеет добротно созданный электрический трактор с аккумуляторной батареей емкостью 1000 кВт*ч, который может работать полностью автономно. В этой машине есть одна изюминка: к автономному трактору может подвешиваться кабина, так что тракторист спокойно поведет технику из машинно-тракторного парка в поле по дороге общего пользования.

...а вот по дорогам общего пользования с поля или на поле такую машину отведет тракторист. Фото: John Deere

Связь между кабиной и трактором осуществляется посредством беспроводного соединения. Уже в поле кабину можно отсоединить как обычную переднюю навеску и использовать ее как офис, откуда следить за одним роботом или целого роя таких машин.

Основные интеллектуальные устройства автономных тракторов John Deere:

Шесть камер, обеспечивающих круговой обзор вокруг машины, а также отличное освещение для видимости в ночное время;

скоростные компьютерные процессоры для захвата данных;

приемники StarFire 7000 как на тракторе, так и на орудии для определения местоположения GPS;

Наводка AutoTrac Full Field, расширенная система разработана специально для обеспечения автономности;

Мобильное приложение Operation Center, используемое для управления и мониторинга машины.

Конечно, иметь колесные или гусеничные беспилотные аграрные машины для наших земледельцев было бы очень знаково - в приоритете безопасность человека на зачищенных полях с еще кое-где затаившиимися опасными предметами. Есть большая надежда, что уже вскоре весь мир будет помогать Украине финансами на приобретение такой техники и поставками роботизированной техники так же, как сейчас снабжает ВСУ бронетранспортерами, танками, транспортными и инженерными машинами.

В это верится, ведь речь идет не только о сохранении жизни наших земледельцев, но и о продовольственной безопасности всего мира.

Вот из таких больших и маленьких клочков плодородной земли Украина кормит половину мира. На снимке поле на окраине древнего Звягеля. Фото: Валентин Ожго