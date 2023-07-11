Правительство Японии передало для нужд пиротехнических подразделений ГСЧС Украины 14 специализированных автомобилей Toyota Hilux Double Cab.

Вся техника, а также средства бронезащиты и рации нашим саперам поступили в рамках реализации проекта ПРООН «Экстренное обезвреживание взрывоопасных предметов и расчистка завалов», финансируемое правительством Японии.

" Деоккупированная территория Украины плотно заминирована. Враг миновал все на своем пути. Поэтому для наших пиротехников предстоит много работы. Конечно, бронезащита, техника и оборудование быстро выходят из строя и всегда нуждаются в обновлении. ", – отметил глава ГСЧС Сергей Крук.

Читайте также Еще две беспилотные машины для разминирования

Техника, защитная амуниция и средства связи будут переданы в полевые пиротехнические подразделения, специалисты которых задействованы в разминировании украинской земли от вражеских мин и боеприпасов.

На днях эти пикапы встанут на оперативное дежурство, но для начала весь транспорт должен пройти процедуру государственной регистрации. Фото: ГСЧС

Автомобили Toyota Hilux Double Cab поступили спасателям в яркой ведомственной бело-красной колористике, с нанесенными надписями и другой атрибуткой спецтранспорта.

Читайте также Роботизированные тракторы должны выйти на украинские поля

Пикапы имеют двухрядную кабину на четыре двери и дизельный двигатель на 150 л.с. Полный привод 4х4 пригодится именно в выездах на операции по разминированию, особенно во время непогоды, когда полевые дороги почти непроходимы.

Как сообщили в ГСЧС Украины, это уже не первая помощь от японцев: ранее в рамках упомянутого проекта пиротехническим подразделениям было передано восемь аналогичных автомобилей и специального защитного оборудования для разминирования территорий.