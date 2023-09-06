Toyota випустила особливу GR Supra за ціною Porsche 911 Turbo. Тираж купе — всього 3 екземпляри.

Компанія Toyota випустила колекційну GR Supra GT4. Видання 100 Edition присвячене випуску 100-ї гоночної «Супри» і буде випущено в кількості всього трьох штук. Ціна – як у Porsche 911 Turbo, 220 тисяч євро. За цю суму покупець отримає власне трекове купе. Воно хоч і не омологоване за правилами класу GT4, але цілком підійде для трек-днів.

Читайте також: Toyota покаже величезний позашляховик розміром з Rolls-Royce Cullinan

У 2022 році Toyota випустила дуже рідкісну GR Supra GT4 50 Edition. Так у компанії відзначили продаж 50-го за рахунком GR Supra GT4. Тираж лімітованої версії становив лише шість примірників, за кожен з яких просили 175 тисяч євро.

Доставку клієнту 100-й гоночний «Супри» вирішено відсвяткувати за тією самою схемою. GR Supra GT4 100 Edition випустять у кількості трьох штук, по одній для Європи, Північної Америки та Азії. В її основу ляже GR Supra GT4 Evo. Але через відсутність омологації за правилами класу машина буде придатна хіба що для трек-днів.

Від гоночної GR Supra GT4 колекційне купе відрізняється кольором Plasma Orange, більшим вентиляційним прорізом на капоті і новими крильцями-канардами. Інші особливості – LED-фари, вуглепластикові корпуси бічних дзеркал, вихлопна магістраль без глушника та пасажирське крісло з вишивкою 100 Edition.

Під капотом купе стоїть рядна «шістка» 3.0 (BMW B58B30C) з одним двопотоковим турбокомпресором, що розвиває 450 кінських сил і 660 Нм моменту. Коробка передач – це модифікований восьмидіапазонний "автомат" ZF з підрульовими перемикачами. Приставка Evo означає, що машина також оснащена амортизаторами KW останнього покоління, новим стабілізатором та переналаштованою АБС.

У Європі GR Supra GT4 100 Edition оцінили у 220 тисяч євро. За цю ціну можна придбати, наприклад, Porsche 911 Turbo. Або ж 911 Dakar, теж, до речі, випущений обмеженим тиражем, щоправда, 2500 екземплярів.