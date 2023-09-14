Нові технології акумуляторів забезпечать більшу потужність, довший радіус дії, швидшу зарядку та нижчу вартість.

Під час нещодавнього запуску заводу BEV Toyota Motor Corporation (Toyota) оголосила, що планує запропонувати вдосконалені BEV з новими технологіями.

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Вони не тільки будуть спроектовані та виготовлені по-іншому, вони також будуть живитися від ряду нових передових акумуляторів, розроблених спеціально для того, щоб перевершити різноманітні потреби та очікування клієнтів Toyota.

Такеро Като, президент заводу Toyota BEV, зазначив, що BEV наступного покоління вперше з’являться на ринку в 2026 році, і що 1,7 мільйона з 3,5 мільйона BEV, які Toyota планує продати до 2030 року, будуть саме цими моделями. Він також підкреслив, що цілий ряд акумуляторних технологій стане ключовим фактором для залучення BEV для більш широкого кола клієнтів та їхніх потреб.

«Нам знадобляться різні варіанти акумуляторів, так само, як у нас є різні варіанти двигунів. Важливо пропонувати акумуляторні рішення, сумісні з різними моделями та потребами клієнтів», - вважає Такеро Като.

Toyota представила чотири батареї наступного покоління, включаючи найсучасніші досягнення як з рідкими, так і з твердими електролітами, а також представила два подальших кроки з технологією акумуляторів з твердим електролітом.

Покращена продуктивність батареї з рідким електролітом

Акумуляторні батареї з рідкими електролітами, які наразі є інноваційною технологією для BEV, Toyota продовжує розвивати для забезпечення покращеної щільності енергії, конкурентоспроможності та швидкості зарядки. Для акумуляторів з рідким електролітом розробляються три основні технології – «продуктивна», «популярна» та «висока продуктивність».

1. Продуктивність [літій-іонний]

Літій-іонна акумуляторна батарея Performance Li-Ion, призначена для використання в BEV наступного покоління, які будуть представлені в 2026 році, збільшить запас ходу BEV до понад 800 км у поєднанні з покращеною аеродинамікою та зменшеною вагою автомобіля.

2. Популяризація [літій-залізофосфат]

Toyota розробляє високоякісні недорогі батареї, щоб підтримати ширшу привабливість BEV, надаючи клієнтам різноманітні варіанти акумуляторів – подібно до вибору, який вони мають сьогодні з різними силовими агрегатами.

Акумулятор Popularisation виготовлено з використанням біполярної технології, яку Toyota запровадила піонером і підтвердила своїми NiMH гібридними акумуляторами для електромобілів, у поєднанні з недорогим фосфатом літію і заліза (LiFePO) як основним матеріалом.

3. Високопродуктивний [літій-іонний]

Toyota також розробляє високоефективну батарею, яка поєднує в собі біполярну структуру з літій-іонною хімією та катодом з високим вмістом нікелю для досягнення подальших досягнень і подальшого збільшення запасу ходу до понад 1000 км у поєднанні з покращеною аеродинамікою та зменшенням ваги автомобіля.

Твердотільні акумулятори

Довгий час розглядалася як потенційна революція для BEV, Toyota зробила технологічний прорив у своєму прагненні покращити довговічність літій-іонних твердотільних акумуляторів.

Твердотільні батареї Toyota мають твердий електроліт, що забезпечує швидший рух іонів і більшу стійкість до високих напруг і температур.

Ці якості роблять твердотільні батареї придатними для швидкого заряджання та розряджання та забезпечують більшу потужність у меншій формі.

Компромісом досі був очікуваний менший термін служби батареї. Однак останні технологічні досягнення Toyota подолали цю проблему, і компанія переключила свою увагу на масове виробництво твердотільних акумуляторів. Мета полягає в тому, щоб бути готовим до комерційного використання до 2027-28 років.

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І хоча твердотільний акумулятор спочатку планувалося впровадити на HEV, тепер Toyota зосереджена насамперед на BEV наступного покоління.

Toyota вже розробляє літій-іонну твердотільну батарею з більш високими специфікаціями, яка націлена на 50% збільшення запасу ходу порівняно з існуючими батареями.