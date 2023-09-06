Флагман Toyota, розкішний позашляховик Century вже можна замовити, але лише в Японії: на експорт його не робитимуть.

Виробник прямо цього не каже, але експерти вже порівняли прем’єрну Toyota Century з Rolls-Royce Cullinan і Bentley Bentayga.

Візуально флагман зі своїм кузовом у 5205 мм дійсно нагадує розмір Rolls-Royce, а дизайном демонструє велич розкоші. Взагалі RR багато в чому надихнув японських розробників, хоча є запозичення й з інших вишуканих моделей. Скажімо, майже розділені світлодіодні фари та задні ліхтарі нагадують Genesis.

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Милує око зовнішність в семи різних відтінках, з яких п’ять мають двоколірну рішення. Toyota стверджує, що кузов має "дзеркальну обробку", отриману завдяки "ретельній поліровці" пофарбованих поверхонь.

Задні двері відкриваються під широким кутом у 75 градусів. Одночасно з ходом дверей висувається механічна підніжка та ручки на C-стійках. Це полегшує занурення у розкіш просторого салону, облаштованого за формулою 2+2.

Розробники не приховують, що у дизайн додали тему "державної величі", поєднавши це з японськими естетичними елементами.

Позашляховик з гібридною силовою установкою у своїй силовій комплектації має не так давно розроблену 3,5-літрову гібридну систему V6, що підключається до електромережі. Машина працює як електромобіль у повсякденному використанні та як гібрид – для подорожей на далекі відстані.

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Силовий агрегат V6 виробляє 406 к.с. (303 кВт / 412 к.с.) і передає потенціал на всі чотири колеса через коробку передач e-CVT і систему E-Four Advanced AWD.

Century буде доступний лише в окремих дилерів на внутрішньому ринку, за межі Японії не виходитиме. Щомісячний тираж не перевищить 30 одиниць. Експорт не планується навіть у країни з лівостороннім рухом та правим кермом.

Внутрішній простір розроблено з урахуванням концепції комфортного проведення часу дорозі. Фото: Toyota

Попередні заявки уже приймаються. Перші щасливчики отримають автомобіль уже в нинішньому році. Щоправда, ціна на японську розкіш доволі висока, в середньому при конвертації у більш зрозумілу валюту вартість сягне під $169 580.