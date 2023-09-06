Флагман Toyota, роскошный внедорожник Century уже можно заказать, но только в Японии: на экспорт его не будут делать.

Производитель прямо этого не говорит, но эксперты уже сравнили премьерную Toyota Century из Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

Зрительно флагман со своим кузовом в 5205 мм действительно напоминает размер Rolls-Royce, а дизайном демонстрирует величие роскоши. Вообще RR во многом вдохновил японских разработчиков, хотя есть заимствования и из других изысканных моделей. Скажем, светодиодные фары и задние фонари напоминают Genesis.

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Радует глаз внешность в семи разных оттенках, из которых пять имеют двухцветное решение. Toyota утверждает, что кузов имеет "зеркальную отделку", полученную благодаря "тщательной полировке" окрашенных поверхностей.

Задняя дверь открывается под широким углом в 75 градусов. Сразу с ходом двери выдвигается механическая подножка и ручки на C-стойках. Это облегчает погружение в роскошь просторного салона, обустроенного по формуле 2+2.

Производители не скрывают, что в дизайн добавили тему "государственного величия", соединив это с японскими эстетическими элементами.

Внедорожник с гибридной силовой установкой в своей силовой комплектации имеет недавно разработанную 3,5-литровую гибридную систему V6, подключающуюся к электросети. Машина работает как электромобиль в повседневном использовании и как гибрид для путешествий на дальние расстояния.

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Силовой агрегат V6 производит 406 л. с. (303 кВт/412 л.с.) и передает потенциал на все четыре колеса через коробку передач e-CVT и систему E-Four Advanced AWD.

Century будет доступен только в отдельных дилеров на внутреннем рынке, за пределы Японии не будет выходить. Ежемесячный тираж не превысит 30 единиц. Экспорт не планируется даже в страны с левосторонним движением и правым рулем.

Внутреннее пространство разработано с учетом концепции комфортного времяпрепровождения в дороге. Фото: Toyota

Предварительные заявки уже принимаются. Первые счастливчики получат автомобиль в нынешнем году. Правда, цена на японскую роскошь достаточно высока, в среднем при конвертации в более понятную валюту стоимость достигнет $169 580.