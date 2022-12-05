В Lightyear решили революционизировать электромобилестроение, создав автомобиль, который мог бы ездить на чистой солнечной энергии.

После шести лет разработки солнце теперь восходит над важнейшей вехой инженеров: производство Lightyear 0 с коэффициентом лобового сопротивления 0,175. Это первый в мире солнечный автомобиль также самый аэродинамический серийный автомобиль в истории.

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В Финляндии готова производственная линия, разработанная специально для сборки солнечных электромобилей. Вскоре Lightyear 0 уедет с него на дороги Европы.

Эта специализированная производственная линия построена с нуля, чтобы облегчить процесс производства солнечного автомобиля. Здесь команда техников Valmet Automotive построит каждый Lightyear 0 от начала до конца. Но как это делается?

Производственный процесс начинается с обнаженного кузова белого цвета, служащего скелетом автомобиля. Корпус поставляется из Великобритании. После осмотра товара устанавливается основной кабельный жгут и напольное покрытие. Затем транспортное средство перемещается на следующую фазу сборочной линии, где изоляция наносится и устанавливаются все необходимые кабели и трубы.

Далее следует робот-клетка. В этой камере специализированный робот используется для нанесения шаров клея на самые важные солнечные панели. Затем манипуляторы вручную размещают стекло и солнечные панели на корпусе.

За это время предварительно собираются передние и задние узлы, содержащие подрамник, подвеску, колесные двигатели и другие механические и электрические части. В других ячейках предварительной сборки также собирают приборную панель, центральную консоль, двери и двери багажника.

Точка женитьбы является следующим шагом в этом процессе. Здесь узлы объединены с корпусом. Затем устанавливается высоковольтный аккумулятор емкостью 61,2 кВт/ч. При весе всего 350 кг эта батарея обладает высокой плотностью энергии из всех имеющихся электромобилей. Низкий вес, по сравнению с другими аккумуляторами для электромобилей, способствует малому общему весу Lightyear 0, который составляет 1575 кг. Этот небольшой вес имеет важное значение для того, чтобы сделать Lightyear 0 максимально энергоэффективным.

После этого пора установить предварительно собранную приборную панель, центральную консоль, сиденья и, наконец, двери и двери багажника. На последнем этапе устанавливаются колеса с шинами Bridgestone и автомобиль готов.

Далее следует комплексный набор проверок в конце линии, таких как тестирование тормозов и мощности, калибровка колес и фар, проверка программного обеспечения и другие тесты. Последним шагом в процессе является тщательная.

Когда транспортное средство успешно прошло проверку качества, Lightyear 0 завершил первую часть своего путешествия и готов к чистой и эффективной мобильности на протяжении всей жизни.

Lightyear 0 – самый эффективный и аэродинамический серийный автомобиль в мире. Его рекордный коэффициент лобового сопротивления 0,175 Cd позволяет проехать гораздо дальше с минимальным потреблением энергии. Кроме того, возможность заряжаться от солнца, как на стоянке, так и в дороге, позволяет Lightyear 0 покрывать ежедневные поездки на работу в течение месяцев, прежде чем когда-нибудь понадобится зарядка от розетки.

Только через шесть лет компания прошла путь от идеи до реализации концепции. Через несколько недель первые автомобили на солнечных батареях начнут ездить по европейским дорогам, чтобы дать миру первый взгляд на чистую мобильность.