В Києві знайшли ідеальний автомобіль для сьогодення - українську електричну "Таврію" з сонячними батареями на даху.

Це добре знайома нам Таврія, яка свого часу була не лише найдоступнішим новим авто в Україні, але однією з найдешевших у світі! І хоча її вже давно не виробляють, деякі українці дають ЗАЗам друге життя.

Днями на одному зі столичних паркінгів сфотографували незвичну “Таврію”, повідомляє “Топ Жир”. Вона була підключена до розетки, а на даху авто встановлені сонячні панелі.

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Виявляється, ця електро Таврія була зроблена ще десять років тому!

Це “Таврія” 2001 року стала донором для ультрабюджетного електромобіля. Зусиллями її нового власника вдалося за “копійки” створити компактний міський електромобіль, здатний розганятися до 90 км на годину і проїжджати без підзарядки 40-50 кілометрів. Заряджається саморобний електромобіль від звичайної розетки всього за 2 години!

Загальний бюджет склав близько 7 тисяч доларів, але враховуючи сучасні технології і їх здешевлення, думаємо, наразі бюджет на такий електромобіль становив би $5 тисяч. Електричний ЗАЗ — чим не ідеальне авто за нинішніх цін на пальне і його дефіциту?

Дивіться відео про електричну “Таврію” з сонячними панелями: