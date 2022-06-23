В Киеве нашли идеальный автомобиль для сегодняшнего дня – украинскую электрическую "Таврию" с солнечными батареями на крыше.

Это хорошо знакомая нам Таврия, которая в свое время была не только самым доступным новым автомобилем в Украине, но одной из самых дешевых в мире! И хотя ее уже давно не производят, некоторые украинцы дают ЗАЗам вторую жизнь.

На днях на одном из столичных паркингов сфотографировали необычную “Таврию”, сообщает “Топ Жир”. Она была подключена к розетке, а на крыше авто установлены солнечные панели.

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Оказывается, эта электро Таврия была сделана еще десять лет назад!

Это “Таврия” 2001 года стала донором для ультрабюджетного электромобиля. Усилиями ее нового владельца удалось за “копейки” создать компактный городской электромобиль, способный разгоняться до 90 км в час и проезжать без подзарядки 40 – 50 километров. Заряжается самодельный электромобиль от обычной розетки всего за 2 часа!

Общий бюджет составил около 7 тысяч долларов, но учитывая современные технологии и их удешевление, думаем, сейчас бюджет на такой электромобиль составлял бы $5 тысяч. Электрический ЗАЗ – чем не идеальное авто при нынешних ценах на топливо и его дефиците?

Смотрите видео об электрической "Таврии" с солнечными панелями: