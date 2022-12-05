У Lightyear вирішили революціонізувати електромобілебудування, створивши автомобіль, який міг би їздити на чистій сонячній енергії.

Після шести років розробки сонце тепер сходить над найважливішою віхою інженерів: виробництво Lightyear 0 з коефіцієнтом лобового опору 0,175. Це перший у світі сонячний автомобіль також є найбільш аеродинамічним серійним автомобілем в історії.

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У Фінляндії готова виробнича лінія, розроблена спеціально для складання сонячних електромобілів. Незабаром Lightyear 0 з’їде з нього на дороги Європи.

Ця спеціалізована виробнича лінія була побудована з нуля, щоб полегшити процес виробництва сонячного автомобіля. Тут команда техніків Valmet Automotive побудує кожен Lightyear 0 від початку до кінця. Але як саме це робиться?

Виробничий процес починається з оголеного кузова білого кольору, який служить скелетом автомобіля. Корпус поставляється з Великобританії. Після огляду напівфабрикату встановлюються основний кабельний джгут і підлогове покриття. Потім транспортний засіб переміщується на наступну фазу складальної лінії, де наноситься ізоляція та встановлюються всі необхідні кабелі та труби.

Далі йде робот-клітина. У цій камері спеціалізований робот використовується для нанесення кульок клею на найважливіші сонячні панелі. Потім маніпулятори напіввручну розміщують скло та сонячні панелі на корпусі.

Протягом цього часу попередньо збираються передні та задні вузли, що містять підрамник, підвіску, колісні двигуни та інші механічні та електричні частини. В інших осередках попереднього складання також збирають панель приладів, центральну консоль, двері та двері багажника.

Точка “одруження” є наступним кроком у цьому процесі. Тут вузли об’єднані з корпусом. Потім встановлюється високовольтний акумулятор ємністю 61,2 кВт/год. При вазі всього 350 кг ця батарея має найвищу щільність енергії з усіх наявних електромобілів. Низька вага, порівняно з іншими акумуляторами для електромобілів, сприяє малій загальній вазі Lightyear 0, яка становить 1575 кг. Ця невелика вага має важливе значення для того, щоб зробити Lightyear 0 максимально енергоефективним.

Після цього настав час встановити попередньо зібрану панель приладів, центральну консоль, сидіння та, нарешті, двері та двері багажника. На останньому етапі встановлюються колеса з шинами Bridgestone і автомобіль готовий

Далі йде комплексний набір перевірок наприкінці лінії, таких як тестування гальм і потужності, калібрування коліс і фар, перевірка програмного забезпечення та різноманітні інші тести. Останнім кроком у процесі є ретельна.

Коли транспортний засіб успішно пройшов перевірку якості, Lightyear 0 завершив першу частину своєї подорожі та був готовий до чистої та ефективної мобільності протягом усього життя.

Lightyear 0 — найефективніший і найаеродинамічніший серійний автомобіль у світі. Його рекордний коефіцієнт лобового опору 0,175 Cd дозволяє проїхати набагато далі з мінімальним споживанням енергії. Крім того, можливість заряджатися від сонця, як на стоянці, так і в дорозі, дозволяє Lightyear 0 покривати щоденні поїздки на роботу протягом місяців, перш ніж коли-небудь знадобиться зарядка від розетки.

Лише за шість років компанія пройшла шлях від ідеї до реалізації концепції. За кілька тижнів перші автомобілі на сонячних батареях почнуть їздити європейськими дорогами, щоб дати світові перший погляд на чисту мобільність.