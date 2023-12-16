Владельцы автомобилей с ДВС, которые хотят изменить собственное авто на электромобиль часто встречаются с новыми вызовами. У водителей часто возникают вопросы по правильной эксплуатации авто. Одной из главных забот является время работы батареи, и каких правил придерживаться, чтобы продлить ее ресурс.

Автопроизводители постоянно улучшают технологии производства батарей, чтобы продлить их ресурс. Обычно современные батареи выдерживают общий пробег в 320-350 тысяч километров. Такой пробег иногда и обычные авто с ДВС не способны пройти.

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В качестве примера, такси в Европе, как используют Tesla Model S. Некоторые автомобили проехали почти 500 000 км за три года, причем их батареи сохранили примерно 80% работоспособности от общей емкости.

Однако все вы слышали, что ограниченный ресурс батареи рано или поздно приводит к ее плановой замене. Как пример – гаджеты. Смартфоны, как мы знаем, за достаточно короткое время быстро теряют эффективность батареи. Так происходит потому, что во время работы элементы батареи разрушаются.

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Длительное использование такой батареи может привести к тому, что ваше устройство просто выключится и не запустится. Такой сценарий не подходит электромобилям. Однако хорошая новость в том, что есть ряд советов, как продлить срок работы вашей батареи.

Говоря о зарядке, лучше всего умеренно использовать быстрые зарядные устройства постоянного тока. Хотя это прекрасно подходит во время длительных путешествий или в чрезвычайных ситуациях, когда вам нужно быстро зарядиться, побочным продуктом быстрой работы зарядных устройств является повышенная температура, которая разрушает аккумулятор. Поэтому лучше заряжать авто меньшим током.

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Также может влиять на ресурс батареи стиль вашего вождения. Подобно быстрой зарядке, быстрая разрядка тоже элементов может привести к повреждению, которое со временем приведет к снижению эффективности. Хотя электромобили и дарят замечательную динамику, однако, как правило, водители, которые ездят на своих электрокарах в умеренном режиме, имеют больший ресурс батареи в собственных авто.

Производители четко осознают, что потенциальных покупателей электромобилей может отпугнуть вероятность преждевременного выхода из строя аккумулятора. Правда заключается в том, что при правильном обращении большинство современных литий-ионных блоков, возможно, прослужат весь срок эксплуатации автомобиля.

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Сейчас в США, Китае, и Европе, производители уже объявляют о возможности замены АКБ в своих авто по гарантии. Однако, плохая новость для наших водителей в том, что в Украине, скорее всего, такая опция будет недоступна еще долгое время. Ведь сейчас эти авто попадают в Украину через так называемых "серых" дилеров, которые не предоставляют никаких гарантий. А официальные импортеры этих марок открещиваются от нелегально ввезенных электромобилей.