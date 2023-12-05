Great Wall Motors отзывает 1659 единиц своего электромобиля Ora 2023 года выпуска в Австралии, после того, как был обнаружен дефект в зарядном устройстве. Из-за сбоя программного обеспечения возникала угроза поражения током для водителя, если тот неправильно выполнит алгоритм завершения зарядки.

Сбой в программном обеспечении GWM Ora может привести к поражению электрическим током тех, кто попытается выключить электромобиль во время его зарядки.

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В сообщении об отзыве отмечается, что случались инциденты, когда водители отсоединяли зарядный кабель, не остановив зарядку, из-за чего могла возникнуть электрическая дуга между зарядной вилкой и электромобилем. Если эта электрическая дуга будет иметь контакт с водителем или простыми прохожими, есть высокая вероятность получить тяжелые травмы или даже погибнуть.

GWM сообщила, что свяжется с пострадавшими владельцами в письменной форме с просьбой назначить встречу к желаемому дилеру GWM, который бесплатно обновит программное обеспечение автомобиля.

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Ora Good Cat – электромобиль суббренда Ora китайской автомобильной компании Great Wall Motors. Автомобиль имеет двигатель мощностью 182 л.с., литий-железо-фосфатную батарею емкостью 47,8 кВт-ч., и запасом хода более чем 400 км. В Китае авто продается с середины 2020 года. Пятидверный хэтчбек имеет габаритную длину – 4235 мм, ширину – 1825 мм, высоту – 1569 мм. Размер колесной базы – 2650 мм.

Цена на авто в Китае является достаточно привлекательной, и колеблется в пределах $20 тысяч. Продаются эти авто и в Украине, хотя популярности они не приобрели. Зато украинцы выбирают более известные в наших широтах электрические модели, такие как, например, Volkswagen ID.4.