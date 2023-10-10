В процессе рестайлинга также увеличен запас хода и улучшена динамика.

Volkswagen запускает предварительную продажу усовершенствованных моделей ID.4 и ID.5. Две электрические модели будут теперь предлагаться с новым поколением информационно-развлекательной системы и программного обеспечения.

Кроме того, все версии Pro и GTX будут иметь новую систему привода от ID.7, у которого гораздо больше мощности и снижено энергопотребление. Запас хода ID.4 увеличен до 550 км (WLTP), а в купе SUV ID.5 – до 556 км на одном заряде аккумулятора. Более того, цены в Европе на эти модели не увеличатся.

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Volkswagen значительно улучшил эргономику салона ID.4 и ID.5. Основное внимание было уделено интуитивно понятному управлению. На этом фоне обе линейки продуктов получили совершенно новое программное обеспечение последнего поколения, которое гораздо быстрее и предлагает больше функций.

Обе модели оснащены новой стандартной информационно развлекательной системой с диагональю экрана, увеличенной до 32,8 сантиметра (12,9 дюйма). Информационно-развлекательная система имеет совершенно новую структуру меню, улучшены Digital Cockpit (цифровые приборы в стандартной комплектации) и дополнительный проекционный дисплей дополненной реальности.

Сенсорные ползунки для кондиционирования воздуха и регулировка громкости теперь подсвечиваются, а обновили многофункциональный руль с новой логикой управления. Селектор режимов вождения теперь как переключатель на рулевой колонке. Это увеличило пространство для дисплея информационно развлекательной системы.

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Управление ID.4 и ID.5 стало проще благодаря новому голосовому помощнику IDA, который более точно, чем раньше, реагирует на естественные голосовые команды и предлагает новые функции. Volkswagen предлагает новую звуковую систему премиум-класса от Harman Kardon с мощностью 480 Вт и 10 динамиками (включая центральный динамик и сабвуфер) в качестве опции для обеих моделей.

На 75% крутящего момента больше

Важнейшей новой технологической особенностью всех моделей ID.4 и ID.5 с аккумулятором емкостью 77 кВт/ч является высокоэффективный привод. Благодаря ему на задней оси и аккумулятору нового поколения удалось снизить потребление энергии, одновременно повысив мощность.

Электродвигатель мощностью 210 кВт (286 л.с.) теперь используется в заднеприводных моделях ID.4 Pro и ID.5 Pro – это на 60 кВт больше, чем у предшественников. Подача мощности становится более динамичной в любой ситуации, поскольку крутящий момент приводного двигателя мощностью 210 кВт подскочил с 310 до 545 Нм. Дополнительные 235 Нм соответствуют примерно на 75% большему крутящему моменту. Благодаря новому заднему электроприводу и дополнительному приводу на передней оси полноприводный ID.4 Pro 4MOTION развивает системную мощность 210 кВт (286 л.с.) – увеличение на 15 кВт (21 л.с.).

Флагманские модели ID.4 GTX и ID.5 GTX в будущем будут обеспечивать системную мощность 250 кВт (340 л.с.), что эквивалентно увеличению на 30 кВт (41 л.с.). Связанное с этим улучшение динамических характеристик отчетливо заметно. Хорошим показателем этого спринт от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды.

Увеличена максималка и улучшен разгон до сотни

По-прежнему максимальная скорость ID.4 GTX и ID.5 GTX ограничена электроникой на уровне 180 км/ч. Чтобы соответствовать моделям GTX, максимальная скорость моделей Pro теперь также увеличена до 180 км/ч (ранее 160 км/ч). Привод базовой модели ID.4 остается неизменным: ID.4 Pure имеет максимальную скорость 160 км/ч с двигателем мощностью 125 кВт (170 л.с.).

Все модели ID.4 и ID.5 с новой батареей емкостью 77 кВт/ч теперь имеют более длинный радиус действия. Два примера: новый ID.4 Pro может преодолеть расстояние 550 километров (комбинированный WLTP) – на 17 километров больше предшественника. Новый ID.5 Pro имеет радиус действия до 556 км – увеличение на 11 км.

Модели ID.4 и ID.5 с задним приводом подзаряжаются на 135 кВт. Полноприводные модели теперь также предлагают зарядную мощность постоянного тока, увеличенную со 135 до 175 кВт. С максимальной зарядной емкостью эти версии могут получить достаточно энергии для следующих 178 километров примерно за 10 минут. Базовая версия ID.4 Pure с аккумулятором емкостью 52 кВт/ч теперь предлагается с мощностью зарядки до 115 кВт вместо 110 кВт.

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Новое управление зарядкой и температурой всех моделей ID.4 и ID.5 обеспечивает предварительную подготовку аккумулятора при движении до следующей остановки зарядки постоянным током. Благодаря этому предварительному кондиционированию ID.4 и ID.5 снабжаются новой энергией как можно быстрее, особенно во время долгих путешествий с одной или несколькими остановками для зарядки.

Чтобы дополнить новую систему привода, ходовая часть также была изменена. Кроме того, Volkswagen улучшил управление дополнительным адаптивным управлением шасси (DCC) и разработал Vehicle Dynamics Manager для еще большего изменения режимов между комфортом и динамикой.