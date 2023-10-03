Volkswagen анонсировал следующий Golf и другие новинки. Культовая модель переберется на электрическую платформу SSP.

Компания Volkswagen рассказала о новинках, которые будут выпускать на заводах в Германии. Первая и главная – новый Golf. Преемник нынешней модели полностью перейдет на электротягу и одним из первых оценит возможности продвинутой платформы Scalable Systems Platform – SSP. Ожидается, что электрокар появится не раньше 2028 года, а будет предшествовать ему электрический кроссовер A-сегмента, но уже на тележке MEB. Его запуск намечен на 2026 год.

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Компания Volkswagen рассказала, какие модели будут запущены на главных германских заводах к 2028 году. К примеру, площадка в Вольфсбурге к концу десятилетия станет «мультиплатформенной». Там будут выпускать топливные машины на тележке MQB и MEB-электрокара, а также автомобили на SSP. В рамках стратегии Accelerate forward Road to 6.5 концерн за несколько лет хочет удвоить свою прибыль, и для этого нужно более эффективно загрузить уже имеющиеся мощности.

Поэтому осенью в Вольфсбурге начнется составление небольших партий хэтчбеков ID.3 (их с перебоями выпускают в Цвиккау, на Стеклянной мануфактуре в Дрездене и на СП SAIC Volkswagen в Китае) и нового Tiguan В 2025 году - новый электрический кроссовер A-сегмента. От идеи выстроить еще один завод под модели на платформе SSP решено отказаться. Архитектуру просто интегрируют в существующую структуру головного предприятия, причем одной из первых машин на ней станет электрический Golf.

А вот производство загадочного Trinity, одобренное для Вольфсбурга в 2022-м, перенесут в Цвиккау, хотя точных сроков по-прежнему нет. Сегодня на этом предприятии выпускают электрические Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron и Sportback e-tron, Cupra Born, а также производят кузова для Bentley и Lamborghini. Формат самого электрокара тоже пока вызывает множество вопросов. Но имя Trinity (в переводе с английского — «Троица») указывает на три фундаментальных начала проекта: платформу следующего поколения, новый подход к разработке и систему автоматизированного управления на базе нейросетей.