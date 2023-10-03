Volkswagen анонсував наступний Golf та інші новинки. Культова модель перебереться на електричну платформу SSP.

Фірма Volkswagen розповіла про новинки, які випускатимуть на заводах у Німеччині. Перша та головна – новий Golf. Наступник нинішньої моделі повністю перейде на електротягу і одним із перших оцінить можливості просунутої платформи Scalable Systems Platform – SSP. Очікується, що електрокар з'явиться не раніше 2028 року, а передуватиме йому електричний кросовер A-сегмента, але вже на візку MEB. Його запуск заплановано на 2026 рік.

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Компанія Volkswagen розповіла, які моделі будуть запущені на головних німецьких заводах до 2028 року. Наприклад, майданчик у Вольфсбурзі до кінця десятиліття стане «мультиплатформним». Там випускатимуть паливні машини на «візку» MQB та MEB-електрокари, а також автомобілі на SSP. У рамках стратегії Accelerate forward Road to 6.5 концерн за кілька років хоче подвоїти власний прибуток, і для цього потрібно більш ефективно завантажити вже наявні потужності.

Тому восени у Вольфсбурзі розпочнеться складання невеликих партій хетчбеків ID.3 (їх із перебоями випускають у Цвіккау, на Скляній мануфактурі в Дрездені та на СП SAIC Volkswagen у Китаї) та нового Tiguan У 2025 році там же пропишеться наступник середньорозмірного Tiguan Allspace, а в 2026 - новий електричний кросовер A-сегмента. Від ідеї збудувати ще один завод під моделі на платформі SSP вирішено відмовитися. Архітектуру просто інтегрують у існуючу структуру головного підприємства, причому однією з перших машин на ній стане електричний Golf.

А ось виробництво загадкового Trinity, схвалене для Вольфсбурга 2022-го, перенесуть до Цвіккау, хоча точних термінів, як і раніше, немає. Сьогодні на цьому підприємстві випускають електричні Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron та Sportback e-tron, Cupra Born, а також роблять кузови для Bentley та Lamborghini. Формат самого електрокара теж поки що викликає багато питань. Але ім'я Trinity (у перекладі з англійської — «Трійця») вказує на три фундаментальні засади проекту: платформу наступного покоління, новий підхід до розробки та систему автоматизованого керування на базі нейромереж.