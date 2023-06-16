Він матиме лише автоматичну коробку передач, якщо норми викидів Euro 7 будуть затверджені в їх поточній формі.

Оновлений Volkswagen Golf має вийти у 2024 році. Очікується, що оновлення в середині циклу включатиме фейсліфтинг та оновлений інтер’єр. Однак, залежно від результатів нового європейського законодавства, найрадикальнішою зміною може бути скасування механічної коробки передач.

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Законодавство, відоме як правила викидів Євро-7, регулює викиди вуглекислого газу транспортними засобами з двигунами внутрішнього згоряння. За даними Volkswagen, з механічною коробкою передач Golf GTI виробляє 162 г/км CO2 порівняно зі 160 г/км для автоматичної версії. Це дуже невелика різниця, але вона значно впливає на квоти викидів автовиробника.

З цієї причини, зокрема, законодавство Євро-7 зазнало значної критики з боку провідних автовиробників. Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес назвав нові стандарти «марними», оскільки вони негативно вплинуть на ціни автомобілів і не принесуть користі для споживачів та навколишнього середовища. Volkswagen також критикував нові норми, заявивши, що або припинить виробництво деяких моделей, таких як Skoda Fabia та Volkswagen Polo.

У Європі Golf з автоматичною коробкою передач коштує приблизно на 1500 євро більше, ніж автомобіль з механічною коробкою передач. Ця сума може бути невеликою порівняно з ціною Golf GTI, яка починається від 31 000 доларів. Однак для деяких ця зміна пов’язана не лише з додатковою ціною, а й із завершенням майже 50-річної експлуатації оригінального гарячого хетчбека з механічною коробкою передач.

Оригінальний GTI дебютував у 1975 році як продуктивна версія Mk1 Golf. Спочатку він був оснащений чотириступінчастою механічною коробкою передач з близьким передаточним числом, а в 1979 році він отримав п’ятиступінчасту коробку передач. До того часу, як він дістався США в 1983 році, він отримав низку вдосконалень. З 110 кінськими силами, доступними з його 1,6-літрового чотирициліндрового двигуна, він був відносно швидким для свого часу, розганяючись до першої сотні за 9,0 секунд.