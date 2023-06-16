У него будет только автоматическая коробка передач, если нормы выбросов Euro 7 будут утверждены в их текущей форме.

Обновленный Volkswagen Golf должен выйти в 2024 году. Ожидается, что обновление внутри цикла будет включать фейслифтинг и обновленный интерьер. Однако в зависимости от результатов нового европейского законодательства самым радикальным изменением может быть отмена механической коробки передач.

Читайте также: Как будет выглядеть рестайлинговый Volkswagen Golf 2024 года

Законодательство, известное как правила выбросов Евро-7, регулирует выбросы углекислого газа транспортными средствами с двигателями внутреннего сгорания. По данным Volkswagen, с механической коробкой передач Golf GTI производит 162 г/км CO2 по сравнению со 160 г/км для автоматической версии. Это очень небольшая разница, но она оказывает значительное влияние на квоты выбросов автопроизводителя.

По этой причине, в частности, законодательство Евро-7 подверглось значительной критике со стороны ведущих автопроизводителей. Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес назвал новые стандарты «бесполезными», поскольку они негативно повлияют на цены автомобилей и не принесут пользы для потребителей и окружающей среды. Volkswagen также критиковал новые нормы, заявив, что либо прекратит производство некоторых моделей, таких как Skoda Fabia и Volkswagen Polo.

В Европе Golf с автоматической коробкой стоит примерно на 1500 евро больше, чем автомобиль с механической коробкой передач. Эта сумма может быть небольшой по сравнению с ценой Golf GTI, начинающейся от 31 000 долларов. Однако для некоторых это изменение связано не только с прибавочной ценой, но и с завершением почти 50-летней эксплуатации оригинального горячего хэтчбека с механической коробкой передач.

Оригинальный GTI дебютировал в 1975 году как производительная версия Mk1 Golf. Первоначально он был оснащен четырехступенчатой механической коробкой передач с близким передаточным числом, а в 1979 году он получил пятиступенчатую коробку передач. К тому времени, как он добрался до США в 1983 году, он получил ряд усовершенствований. Со 110 лошадиными силами, доступными из его 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя, он был относительно быстрым для своего времени, разгоняясь до первой сотни за 9,0 секунд.