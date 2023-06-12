VW подтвердил, что в следующем году Golf получит фейслфтинг.

Volkswagen Golf имел 14-летнее господство в Европе, где он был самым продаваемым автомобилем между 2007 и 2021 годами. Но в прошлом году компактный дуэт хэтчбек/универсал даже не попал на подиум, потому что ему пришлось согласиться на пятое место.

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Бестселлер от Volkswagen уступил место Peugeot 208, Dacia Sandero, VW T-Roc и Fiat/Abarth 500. Данные, собранные JATO Dynamics, показали, что спрос упал на 14 процентов до 177 203 единиц, а Toyota Yaris дышит бывшему лидеру.

Стремясь увеличить продажи, VW уже объявил, что обновит Golf в 2024 году, когда механически связанная Skoda Octavia также получит обновление. Это может быть только окончательная редакция модели с обычным приводом, поскольку девятое поколение будет продаваться исключительно как электромобиль. Неофициальный рендер показывает обновление в середине цикла следующего года, черпая вдохновение из недавно замеченного прототипа, имевшего минимальное количество камуфляжа.

Из того, что VW позволил нам видеть на данный момент, Golf 2024 будет иметь обновленные фары и новый вид бампера с вертикальными ламелями. Следует отметить, что тестовый автомобиль являлся версией eHybrid, тогда как это упражнение с цифровым дизайном иллюстрирует модель без PHEV, убрав зарядный порт на водительской стороне. Пятидверный хэтч разработан в спецификации R-Line с тонкими изменениями задних фонарей.

В типичной моде немецкого автопроизводителя изменения стиля будут сдержанными. Обычно VW перестрахивается, внося модификации в течение жизненного цикла продукта, чего мы не можем сказать о Hyundai и Kia, поскольку два южнокорейских бренда вносят серьезные изменения. Несмотря на то что приведенный рендеринг касается внешнего вида, мы знаем, что в салоне будут некоторые обновления.

Судя по тому, что мы видели на прототипе некоторое время назад, фэйслифтовый Golf получит больший сенсорный экран. Это мог быть тот же 15-дюймовый блок, установленный на ID.7, поскольку дисплей, замеченный внутри тестового автомобиля, был больше, чем 12-дюймовый экран нового ID.3. В ответ на критику потребителей VW пообещал начать квалификационное наступление и удалить сенсорные кнопки с руля.

Логика подсказывает нам, что двигатели будут дороже, поскольку Евро-7 может вступить в силу в июле 2025 года. Более строгое законодательство также принудительно изменит тормоза и шины как часть более широкого набора законов для уменьшения «вредного влияния транспортных средств» на наш и без того хрупкий мир. VW достаточно громко говорил о том, как Евро 7 поднимет цены на автомобили из ДВС настолько, что выпуск Polo может стать нерациональным.