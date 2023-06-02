Прототип плагин-гибрида смотрится готовым к производству.

В начале года генеральный директор Volkswagen Томас Шефер объявил, что в 2024 году Golf планируется обновить. Возможно, это будет последнее обновление компактного хэтчбека с двигателем ДВС, поскольку глава компании уже сказал, что девятое обновление поколения превратится в EV.

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Это не первый раз, когда мы видим Golf 8.5 во время тестирования, это уже не ил, поскольку у него есть окончательные серийные части.

Удивительно, но VW не потрудился скрыть новые фары, которые кажутся тоньше, чем раньше. Текущий Golf предлагается со стандартными и матричными светодиодными фарами, а эти новые, вероятно, имеют полностью адаптивную установку. Они были установлены на прототипе eHybrid, подключаемой к электросети гибридной версии. Достаточно ясно, что передний бампер был обновлен, судя по вертикальным ламелям нижнего впускного отверстия и окружающей его области.

Сзади на задние фонари нанесены наклейки, чтобы скрыть новую светодиодную графику. Задние фонари, кажется, имеют ту же форму, что и раньше, а ужасные поддельные наконечники выхлопа, к сожалению, все еще там. Поскольку это обновление только в середине цикла, боковой профиль практически не изменился, а поскольку это PHEV, есть зарядный порт на переднем крыле со стороны водителя.

Изображения интерьера недоступны в этом новом комплекте, но предыдущие шпионские снимки показали, что Golf 2024 получит массивный сенсорный экран, который кажется больше 12-дюймового экрана, который вы получаете на обновленном ID.3. VW пообещал избавиться от емкостных сенсорных кнопок на руле и вернуться к обычным элементам управления. Мы можем увидеть их и здесь.

«Наступление на качество» также планируется для продуктов VW Group, но нам придется подождать и увидеть, применимо ли это к обновленным моделям или только к автомобилям следующего поколения. Также подтверждено, что в 2024 году появится чешский брат Golf – более просторная Skoda Octavia. Обновления связанных с механикой SEAT/Cupra Leon и более модного Audi A3 Sportback/Sedan, вероятно, не отстают.

Следует отметить, что времена, когда Golf доминировал в диаграммах продаж в Европе, истекли. В прошлом году хэтч VW был всего лишь пятым в рейтинге после Peugeot 208, Dacia Sandero, T-Roc и Fiat/Abarth 500.