VW отзывает Golf R и GTI 2022 года, поскольку кнопка управления люком слишком чувствительна.

С момента появления восьмого поколения Volkswagen в США и Канаде продаются только “заряженные” версии. И если динамические показатели моделей нравятся владельцам, то замена физических кнопок на сенсорные понравилась не всем.

Теперь Volkswagen еще и “влетел в копеечку” из-за воя сенсорной кнопки. Именно из-за их неудовлетворительной работы они отзывают 2238 Golf.

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Дело в том, что у Golf R и GTI 2022 года выпуска есть сенсорная емкостная кнопка для управления люком. Она оказалась слишком чувствительной и поэтому может быть активирована случайно.

Это означает, что транспортные средства не соответствуют Федеральному стандарту безопасности автомобильных транспортных средств 118 США, который касается “систем окон с электроприводом”. Случайное закрытие люка может увеличить риск получения травмы.

Чтобы решить эту проблему, Volkswagen заменит переключатель модуля крыши на новый. К сожалению, для тех, кому не нравятся сенсорные емкостные кнопки, они будут заменены на аналогичную деталь, емкостные параметры которой изменены во избежание непреднамеренного срабатывания.

Исправление будет выполнено бесплатно, и автопроизводитель планирует начать работу с клиентами 23 сентября.