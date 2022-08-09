VW відкликає Golf R і GTI 2022 року, оскільки кнопка керуванням люком надто чутлива.

З моменту появи восьмого покоління Volkswagen у США та Канаді продаються лише “заряджені” версії. І якщо динамічні показники моделей подобаються власникам, то заміна фізичних кнопок на сенсорні сподобалась не всім.

Тепер Volkswagen ще й “влетів в копієчку” через вої сенсорні кнопки. Саме через їх незадовільну роботу вони відкликають 2238 Golf.

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Річ у тому, що у Golf R і GTI 2022 року випуску є сенсорна ємнісна кнопка для керування люком. Вона виявилась занадто чутливою і тому може бути активована випадково.

Це означає, що транспортні засоби не відповідають Федеральному стандарту безпеки автомобільних транспортних засобів 118 США, який стосується “систем вікон з електроприводом”. Випадкове закриття люка може збільшити ризик отримання травми.

Щоб розв'язувати цю проблему, Volkswagen замінить перемикач модуля даху на новий. На жаль для тих, кому не подобаються сенсорні ємнісні кнопки, їх буде замінено на аналогічну деталь, ємнісні параметри якої змінено, щоб уникнути ненавмисного спрацювання.

Виправлення буде виконано безкоштовно, і автовиробник планує почати роботу з клієнтами 23 вересня.