Причина - у недосконалій конструкції маточин коліс, через що вони можуть навіть відпасти під час руху.

Компанія Toyota припинала продаж свого першого електромобіля bZ4X, а згодом почала пропонувати власникам їх заміну або навіть викуп.

Сотням власників нового bZ4X 2023 року компанія запропонувала кілька шляхів виправлення ситуації, серед яких можливість викупити свій електричний компактний кросовер, повідомляє Automotive News.

До речі перші дві Toyota bZ4X вже побили та продають на аукціоні

Виготовлений у Японії bZ4X надійшов у продаж у США наприкінці весни як перший власний електромобіль Toyota (RAV4 EV створена у співпраці з Tesla у 2014 році). Однак через кілька тижнів після запуску Toyota опублікувала повідомлення про припинення продажу та відкликання цих авто. Японський регулятор безпеки заявив, що різкі повороти та раптове гальмування можуть призвести до ослаблення болта втулки маточини коліс, підвищуючи ризик того, що колесо відірветься від автомобіля.

Приблизно 260 транспортних засобів перебували в Сполучених Штатах, однак виробник не визначив, наскільки вони безпечні.

Toyota заявила, що пропонує постраждалим клієнтам наступне, поки не буде доступне виправлення:

Безкоштовне надання автомобіля в оренду та зберігання bZ4X

Відшкодування усіх витрат на паливо, які витрачені під час експлуатації орендованого автомобіля

Надання загального кредиту в розмірі 5 000 доларів США на оплату позики/лізингу або вартості покупки, якщо транспортний засіб було оплачено повністю.

Продовження безкоштовного заряджання bZ4X на всіх громадських станціях, що належать і керуються EVgo, по всій країні до кінця 2024 року.

Подовження гарантії на bZ4X на період, коли ним неможливо безпечно керувати через відкликання (з дати оголошення про відкликання 23 червня 2022 року до дати оголошення про усунення несправності).

У компанії заявили, що у покупців є інший варіант: Toyota запропонує викупити автомобіль, якщо споживач бажає, але попередила, що "умови викупу можуть змінюватися залежно від їхнього стану та конкретних обставин".