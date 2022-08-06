Майже одразу після початку продажів дві Toyota bZ4X потрапили у ДТП у США, їх виставили на аукціони.

Наприкінці липня на американському автомобільному страховому аукціоні Copart з’явилось два нові японські електромобілі Toyota bZ4X. Мова йде одразу про дві Toyota bZ4X, однак пошкодження у них різні.

Першим було опубліковано лот із сірим Toyota bZ4X. На жаль, до ДТП машина вартістю 55 тисяч доларів США встигла проїхати лише 2194 км.

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Обставини аварії не відомі, але її наслідки очевидні. У автомобіля повністю зруйнована передня частина – удар був такий сильний, що капот зім'явся далеко вгору. Вочевидь, в аварії пошкодило силову установку, оскільки на панелі приладів з'явилося дивне попередження про те, що, перш ніж вийти з автомобіля, його потрібно поставити на паркінг.

Другий екземпляр, червоний bZ4X вартістю 66 тисяч доларів, постраждав набагато менше. Після ДТП у автомобіля по суті був пошкоджений тільки передній бампер. Та й пробіг у нього менший – 968 км.



Обидва автомобілі – це Toyota bZ4X у комплектації XLE. А ось силові установки у них відрізняються: сірий кросовер – передньопривідний (один електромотор), а червоний – з колісною формулою 4х4 (два мотори), батарея однакова - 71,4 кВт*год).

Торги в обох випадках тільки очікується, але вже можна сказати, що червоний електромобіль знайде нового власника швидко, хоча виявиться не таким уже дешевим. А ось із сірим bZ4X не все так однозначно, тому що складно сказати, підлягає він відновленню чи ні.