Практически сразу после начала продаж две Toyota bZ4X попали в ДТП в США, их выставили на аукционы.

В конце июля на американском автомобильном страховом аукционе Copart появилось два новых японских электромобиля Toyota bZ4X. Речь идет сразу о двух Toyota bZ4X, однако повреждения у них разные.

Первым был опубликован лот с серым Toyota bZ4X. К сожалению, до ДТП машина стоимостью 55 тысяч долларов США успела проехать только 2 194 км.

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Обстоятельства аварии неизвестны, но ее последствия очевидны. У автомобиля полностью разрушена передняя часть – удар был так силен, что капот смялся далеко вверх. Очевидно, в аварии повредило силовую установку, поскольку на приборной панели появилось странное предупреждение о том, что, прежде чем выйти из автомобиля, его нужно поставить на паркинг.

Второй экземпляр, красный bZ4X стоимостью 66 тысяч долларов, пострадал меньше. После ДТП у автомобиля по существу поврежден только передний бампер. Да и пробег у него поменьше – 968 км.

Оба автомобиля – это Toyota bZ4X в комплектации XLE. А вот силовые установки у них отличаются: серый кроссовер – переднеприводный (один электромотор), а красный – с колесной формулой 4х4 (два мотора), батарея одинакова – 71,4 кВт*ч.

Торги в обоих случаях только ожидаются, но уже можно сказать, что красный электромобиль найдет нового владельца быстро, хотя окажется не таким уж дешевым. А вот с серым bZ4X не все так однозначно, потому что сложно сказать, подлежит ли он восстановлению или нет.