Причина – в несовершенной конструкции ступиц колес, из-за чего они могут даже отпасть во время движения.

Компания Toyota прекратила продажу своего первого электромобиля bZ4X, а затем начала предлагать владельцам их замену или даже выкуп.

Сотням владельцев нового bZ4X 2023 года компания предложила несколько путей исправления ситуации, среди которых возможность выкупить свой компактный электрический кроссовер, сообщает Automotive News.

Кстати Первые две Toyota bZ4X уже побили и продают на аукционе

Изготовленный в Японии bZ4X поступил в продажу в США в конце весны как первый собственный электромобиль Toyota (RAV4 EV создана в сотрудничестве с Tesla в 2014 году). Однако через несколько недель после запуска Toyota опубликовала сообщение о прекращении продажи и отзыве этих авто. Японский регулятор безопасности заявил, что резкие повороты и внезапное торможение могут привести к ослаблению болта втулки ступицы колес, повышая риск того, что колесо оторвется от автомобиля.

Примерно 260 транспортных средств находились в Соединенных Штатах, однако производитель не определил, насколько они безопасны.

Toyota заявила, что предлагает пострадавшим клиентам следующее, пока не будет доступно исправление:

Бесплатное предоставление автомобиля в аренду и хранение bZ4X.

Возмещение всех расходов на топливо, которые потрачены во время эксплуатации арендованного автомобиля.

Предоставление общего кредита в размере 5 000 долларов США на оплату займа/лизинга или стоимости покупки, если транспортное средство было оплачено полностью.

Продолжение бесплатной зарядки bZ4X на всех общественных станциях, принадлежащих и управляемых EVgo, по всей стране до конца 2024 года.

Продление гарантии на bZ4X на период, когда им невозможно безопасно управлять из-за отзыва (с даты объявления об отзыве 23 июня 2022 года до даты объявления об устранении неисправности).

В компании заявили, что у покупателей есть другой вариант: Toyota предложит выкупить автомобиль, если потребитель желает, но предупредила, что “условия выкупа могут меняться в зависимости от их состояния и конкретных обстоятельств”.